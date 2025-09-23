«Просто невкусные»: почему городские яблони не покоряют петербуржцев

Многих туристов удивляет, почему петербуржцы не собирают фрукты с уличных деревьев. У этого явления есть причины.

Петербургские парки и скверы щедро дарят горожанам урожай яблок. Однако, несмотря на обилие фруктов, мало кто решается их собрать и съесть.

Портал «Городовой» обратился к агроному Елизавете Тихоновой, чтобы выяснить причины этого парадокса, который, как оказалось, лежит гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Скорее всего, это пассивные, то есть дички»

Основная версия, озвученная агрономом, кроется в происхождении городских яблок.

Елизавета Тихонова Агроном «Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, скорее всего, это пассивные, то есть дички. И, скорее всего, они просто невкусные», — поясняет Елизавета Тихонова.

В отличие от сортовых, привитых яблок, которые выращиваются специально для получения вкусных плодов, дички часто дают мелкие, кислые или просто безвкусные фрукты.

Именно поэтому, несмотря на их обилие, горожане предпочитают проходить мимо.

Дети пробуют — взрослые избегают

Любопытство и открытость новым вкусам часто свойственны детям. Они могут попробовать и оценить даже дикие яблоки.

Однако взрослые, как правило, более избирательны и предпочитают привычный, гарантированный вкус.

«Я как-то была в Россоши там, по своим делам… Абрикос полно на улице, никто не собирает. Дети собирают эти абрикосы, они вполне съедобные. Приносят на рынок и продают взрослыми. Дешевле, чем все остальные», — делится агроном.

Этот пример показывает, что даже съедобные и вкусные уличные фрукты не пользуются спросом у взрослых, если они не воспринимаются как «привычный» продукт.

Психология потребителя: «грязные» и «не такие»

Часто причиной отказа от городских фруктов является не столько реальная опасность, сколько предубеждение.

«Я думаю, не в выхлопных газах это дело. Просто в убеждении, что вот они там грязные», — подчеркивает Тихонова.

Установка на то, что все, что растет вне контролируемых условий, небезопасно, крепко укоренилась в сознании.

«А если вам продают, вы же не спрашиваете, какие. Или если спросите, вам все равно скажут, что хорошие. Правда же?» — риторически спрашивает агроном, указывая на двойные стандарты.

Сортовые яблоки — гарантия вкуса

Агроном подчеркивает, что городские яблони, скорее всего, высажены для декоративных целей, а не для получения урожая.

«Скорее всего, дички. Потому что, конечно, сортовые вряд ли будут сажать в черте города. Именно вот для украшения города», — объясняет она.

Собственные, сортовые и привитые яблоки, которые люди выращивают у себя дома или покупают в магазинах, имеют гарантированный вкус и качество, поэтому их едят «без разговоров».

Не столько экология, сколько вкус и убеждения

Таким образом, основная причина, по которой петербуржцы не едят яблоки из городских парков — это их вероятная «дикорастущая» природа и, как следствие, невкусный, невыразительный вкус.

Представления о «грязных» фруктах, усугубленные отсутствием проверенной информации и отсутствием привычки к употреблению дикорастущих плодов, лишь усиливают этот барьер.