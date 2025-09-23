Городовой / Город / Колонна двух императоров в Выборге: старейший памятник Монрепо
Колонна двух императоров в Выборге: старейший памятник Монрепо

Опубликовано: 23 сентября 2025 19:45
Колонна
Колонна двух императоров в Выборге: старейший памятник Монрепо
Городовой ру

Установленная в 1804 году колонна хранит память о Павле и Александре.

На островке в парке Монрепо стоит скромный, но значимый памятник — колонна из серо-зелёного мрамора. Установленная в 1804 году, она считается старейшей из сохранившихся архитектурных форм этого пейзажного парка.

История

Колонну воздвиг барон Андрей Лудвигович Николаи — бывший наставник великого князя Павла Петровича. Она выражала благодарность сразу двум государям. Павел I осыпал своего учителя милостями: пожаловал титул, земли и орден.

Его сын Александр I, вступив на престол, удовлетворил просьбу Николаи об отставке и освободил Монрепо от налогового "ярма", закрепив усадьбу в потомственном владении.

Символика

В цоколе находилась плита с латинской надписью Caesar nobis haec otia fecit — "Цезарь подарил нам этот покой". Это перефразировка строк Вергилия: Deus nobis haec otia fecit — "Нам бог спокойствие это доставил". Николаи переосмыслил античную цитату, обращая её к двум императорам — Павлу и Александру.

Сегодня

В отличие от многих памятников Монрепо, разрушенных в годы войн, колонна уцелела. Уже более двух веков она возвышается на насыпанном холме посреди островка, напоминая о благодарности, которая со временем сама стала частью истории.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
