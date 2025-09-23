«Разместиться вдали от крупных населенных пунктов»: как встретить Новый год в Карелии и увидеть северное сияние

Карелия — это не только летний край озер и лесов, но и настоящая зимняя сказка.

Если представить идеальное место для празднования Нового года в России, то суровая, но уютная северная природа наверняка окажется в верхушке списка.

Здесь не надо бояться холода: зимы мягкие, а атмосфера — волшебная.

Экскурсовод Ольга Бучина рассказала «Городовому», что ждет туристов на Новый год в сказочном крае.

«В Карелии потрясающая природа, которую интересно посмотреть не только летом, но и зимой. Леса, озера, горы, водопады, национальные парки. А водопад Кивач не замерзает даже зимой! На новогодние праздники лучше озаботиться выбором жилья заранее, спрос на него огромный! Да и отели разнообразные: есть и деревянные, есть и со стеклянными окнами в пол, а есть и стилизованные под уютный деревенский домик, а также и традиционные отели», — отмечает эксперт.

Что делать зимой в Карелии

По словам Ольги Бучиной, многие отели предлагают жаркие развлечения, такие как бассейны с подогревом, бани и сауны и многое другое.

Также есть развлекательный программы.

«Это прогулки на снегоходах и снегоступах, катание на санках и тюбингах, а еще собачьи упряжки, зимняя рыбалка. На берегу Онежского озера можно покататься на горных лыжах и сноубордах. А еще зимой есть шанс увидеть в Карелии северное сияние — ночи длинные, небо темное. А чтобы наверняка, следует разместиться вдали от крупных населенных пунктов. Обычно сияние появляется через 3-4 дня после вспышек на солнце. Особенно хорошо его видно в морозную ночь, когда воздух кристально чистый и, разумеется, ночь должна быть ясной», — отмечает эксперт.

Дед Мороз

В Карелии тоже есть этот сказочный герой, у него там своя резиденция. Ее можно найти в поселке Чална в Пряжинском районе.

«Здесь можно покататься на упряжке с ездовыми собаками и финских санях. Погулять по оленьей ферме и саамской деревне. Можно даже самому попробовать поучиться управлять упряжкой или отправиться в тур на снегоходе», — говорит экскурсовод.

И конечно можно зайти в гости к деду Морозу: посмотреть, как он живет и получить подарок.