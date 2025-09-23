«Керамарх» в Петербурге: музей, собранный из осколков прошлого

Музей открылся в 2018 году, став первым в России пространством, полностью посвящённым архитектурной художественной керамике. Его основой стали собрание Государственного музея истории Петербурга и коллекция Константина Лихолата, директора "Керамарха".
Экспозиция
Сегодня здесь более 700 предметов XVIII – начала XX века: фасадные детали, майоликовые панно, плитка, изразцовые печи и камины, керамические иконы и киоты. Многие экспонаты были спасены из разрушающихся домов и церквей, часть десятилетиями не выставлялась.
Авторы и мастера
Среди представленных работ — проекты архитекторов Александра Брюллова, Федора Лидваля, Андрея Штакеншнейдера, керамиста Петра Ваулина. Есть образцы из мастерских Бонафеде, Кузнецова, саксонской фабрики Тайхерта в Майсене и других европейских центров.
Миссия
"Керамарх" не только сохраняет и реставрирует керамику, но и развивает исследовательскую деятельность, проводит конференции, издаёт журнал "Архитектурная керамика мира".
Здесь же работают детские и социальные программы, а сувениры создают ученики мастерских для людей с ограниченными возможностями.
Сегодня
Музей стал редкой возможностью увидеть в одном месте всё богатство керамического искусства Петербурга — от скромных печных изразцов до монументальных панно, украшавших фасады доходных домов.