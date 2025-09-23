Городовой / Город / «Керамарх» в Петербурге: музей, собранный из осколков прошлого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Керамарх» в Петербурге: музей, собранный из осколков прошлого

Опубликовано: 23 сентября 2025 19:15
Керамарх
«Керамарх» в Петербурге: музей, собранный из осколков прошлого
Городовой ру

Более 700 экспонатов рассказывают историю архитектурной керамики России.

Музей открылся в 2018 году, став первым в России пространством, полностью посвящённым архитектурной художественной керамике. Его основой стали собрание Государственного музея истории Петербурга и коллекция Константина Лихолата, директора "Керамарха".

Экспозиция

Сегодня здесь более 700 предметов XVIII – начала XX века: фасадные детали, майоликовые панно, плитка, изразцовые печи и камины, керамические иконы и киоты. Многие экспонаты были спасены из разрушающихся домов и церквей, часть десятилетиями не выставлялась.

Авторы и мастера

Среди представленных работ — проекты архитекторов Александра Брюллова, Федора Лидваля, Андрея Штакеншнейдера, керамиста Петра Ваулина. Есть образцы из мастерских Бонафеде, Кузнецова, саксонской фабрики Тайхерта в Майсене и других европейских центров.

Миссия

"Керамарх" не только сохраняет и реставрирует керамику, но и развивает исследовательскую деятельность, проводит конференции, издаёт журнал "Архитектурная керамика мира".

Здесь же работают детские и социальные программы, а сувениры создают ученики мастерских для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня

Музей стал редкой возможностью увидеть в одном месте всё богатство керамического искусства Петербурга — от скромных печных изразцов до монументальных панно, украшавших фасады доходных домов.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще