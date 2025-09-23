От Турции до Китая: какие направления более выгодны для петербуржцев в октябре

Новости по теме

Путешествия на пенсии: Турция в мае, Египет в ноябре — когда ехать, чтобы сэкономить и получить максимум удовольствия

Перейти

Турция и Египет в пролете: какой отдых становится главным трендом у петербуржцев

Перейти

Не только Египет и Турция. Петербуржцы смогут прямиком отправиться на израильский курорт

Перейти

Безвиз и фрукты за копейки: правда ли, что Вьетнам стал азиатской Турцией для россиян

Перейти

Не Турция, и не Китай: где проведут новогодние каникулы петербуржцы

Перейти