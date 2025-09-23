От Турции до Китая: какие направления более выгодны для петербуржцев в октябре

Октябрь — хороший месяц для отпуска. Туристов становится меньше, а цены на перелеты и проживание обычно снижаются.
Разбираемся вместе с экспертом, куда можно выгодно отправиться в отпуск из Петербурга в середине осени.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», какое направление лучше выбрать.
«У нас как раз заканчивается летний и сентябрьский бархатный сезоны, и, соответственно, в октябре очень сильно снижаются цены на многие направления.
Например, это Турция, Арабские Эмираты и Египет. В октябре оптимальный вариант лететь туда: и по погоде, и по стоимости», — говорит эксперт.
Как оформить выгодно?
По словам Натальи Ансталь, в октябре всегда хорошие цены на путевки, поэтому не нужно покупать их заранее.
«В любое время, так как нет ажиотажа на эти даты: за месяц планировать или за две недели, а можно и за неделю. В октябре есть горящие туры.
Не факт, что за месяц вы купите горящее предложение, а за неделю как раз они могут быть, особенно на вторую половину октября», — отмечает эксперт.
Вторая часть месяца считается переходным периодом в межсезонье, поэтому цены могут приятно удивить.
Кроме того, по словам туроператора, в октябре можно рассматривать азиатские направления. Например, Китай и Вьетнам. Там тоже весьма неплохие цены в этот период.