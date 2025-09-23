Городовой / Общество / От Турции до Китая: какие направления более выгодны для петербуржцев в октябре
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

От Турции до Китая: какие направления более выгодны для петербуржцев в октябре

Опубликовано: 23 сентября 2025 10:00
Пляж
От Турции до Китая: какие направления более выгодны для петербуржцев в октябре
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Октябрь — это отличный компромисс для отдыха с доступным бюджетом и довольно комфортными погодными условиями.

Октябрь — хороший месяц для отпуска. Туристов становится меньше, а цены на перелеты и проживание обычно снижаются.

Разбираемся вместе с экспертом, куда можно выгодно отправиться в отпуск из Петербурга в середине осени.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», какое направление лучше выбрать.

«У нас как раз заканчивается летний и сентябрьский бархатный сезоны, и, соответственно, в октябре очень сильно снижаются цены на многие направления.

Например, это Турция, Арабские Эмираты и Египет. В октябре оптимальный вариант лететь туда: и по погоде, и по стоимости», — говорит эксперт.

Как оформить выгодно?

По словам Натальи Ансталь, в октябре всегда хорошие цены на путевки, поэтому не нужно покупать их заранее.

«В любое время, так как нет ажиотажа на эти даты: за месяц планировать или за две недели, а можно и за неделю. В октябре есть горящие туры.

Не факт, что за месяц вы купите горящее предложение, а за неделю как раз они могут быть, особенно на вторую половину октября», — отмечает эксперт.

Вторая часть месяца считается переходным периодом в межсезонье, поэтому цены могут приятно удивить.

Кроме того, по словам туроператора, в октябре можно рассматривать азиатские направления. Например, Китай и Вьетнам. Там тоже весьма неплохие цены в этот период.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».