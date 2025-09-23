Аэропорт Ржевка: забытые воздушные ворота на востоке Петербурга

Когда-то у города было два аэропорта.

Всего в 16 километрах от центра Петербурга находится бывший аэропорт Ржевка. Сегодня его территория готовится к застройке, а ещё недавно отсюда взлетали пассажирские рейсы, выполнялись спасательные операции и тренировались будущие пилоты.

Военные годы

Аэродром появился в 1941 году под названием "Смольное" и сразу стал частью обороны Ленинграда. С него поднимались истребители и транспортные самолёты, а маскировку довели до совершенства: полосу закрывали деревьями, а рядом построили бутафорский аэродром с фанерными самолётами.

Через "Смольное" в блокадный Ленинград поступало продовольствие, медикаменты и почта. Отсюда же вывозили детей, раненых и рабочих. За годы блокады на аэродроме садилось до 70 самолётов в день.

Гражданская авиация

После войны аэродром стал "воздушными воротами" местных линий. В 1970-е здесь принимали Як-40 и Ан-24, открыли новый аэровокзал, отправляли рейсы в Карелию. В 1976 году "Смольное" получило новое название — "Ржевка".

К концу 1980-х регулярные пассажирские рейсы перевели в Пулково, но аэродром продолжал жить: здесь обучали лётчиков, базировались аэроклубы, выполнялись аэрофотосъёмка и спасательные операции на Ладоге.

Упадок

В 1990-е Ржевка ненадолго вернулась к региональным перевозкам, даже имела два Ан-26, но вскоре осталась без будущего. В 2000-х аэропорт пытались развивать как центр бизнес-авиации, затем территория использовалась как стоянка для новых автомобилей.

В 2015 году Ржевка числилась посадочной площадкой малой авиации, но уже в 2016-м полёты прекратились окончательно.

Сегодня

На месте бывшего аэродрома строится жилой квартал "Ржевский парк". Так исчез второй аэропорт Петербурга — тот, что начинался как поле в деревне Смольное и стал одной из важнейших точек "воздушного моста" в годы блокады.