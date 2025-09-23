Самый молодой ЗАГС Петербурга: как дворец спасли от руин

В северной столице хватает дворцов для регистрации брака, но один из них выделяется особенно — Пушкинский ЗАГС. Это самый молодой Дворец бракосочетания города, открытый в 2010 году. О его истории и значении «Городовому» рассказала архитектурный фотограф и дизайнер Любовь Черник, автор проекта «Архитектура петербургского настроения».

ЗАГС расположился в бывшем Запасном дворце в Царском Селе. Построенный ещё в XIX веке по проекту архитектора Адама Менеласа, к началу 2000-х годов он оказался в аварийном состоянии.

«Здание буквально превращалось в руины», — отмечает Черник.

Интерьеры дворца после реставрации поражают сочетанием исторической архитектуры и современного подхода к организации пространства. За десять лет существования он стал одним из самых востребованных: сюда едут пары, которым важны не только роскошные залы, но и символика возрождённого здания.

Так Петербург получил не просто новое место для свадеб, а восстановленную часть своей истории, которая теперь хранит ещё и семейные тайны горожан.