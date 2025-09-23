Петербург, прощай! Море, привет: эти курорты в октябре встретят жителей России теплой водой и подарят настроение лета

Куда можно поехать на море в октябре 2025, если хочешь отдохнуть с детьми, бюджетно (или не очень) и чтобы будто осень не на дворе? Вот что «Городовому» сказала Мария Романова, генеральный директор компании TOURisME.
Лучшие направления
Турция.
- мягкий климат, жара уже не давит, вода тёплая;
- туристов меньше, пакеты «всё включено» выгодные;
- удобно с детьми: отели с детскими клубами, питание организованное.
Египет
- Красное море в октябре всё ещё тёплое, хорошие условия для дайвинга и снорклинга;
- жара спадает, но солнце всё равно есть, пляжи отличные.
Из минусов: в Сети опять жалуются на акул и закрытые пляжи.
Для большего бюджета / другого настроения
-
ОАЭ — если не хочешь думать ни о чём: сервис, комфорт, всё на высшем уровне, развлечений море;
-
Занзибар — экзотика, белый песок, океан, ощущение островной сказки.
Вывод
Если бюджет ограничен — Турция и Египет — самый безопасный и приятный выбор. Если хочется роскоши и максимума впечатлений — ОАЭ или Занзибар.