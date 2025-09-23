Городовой / Общество / Петербург, прощай! Море, привет: эти курорты в октябре встретят жителей России теплой водой и подарят настроение лета
Петербург, прощай! Море, привет: эти курорты в октябре встретят жителей России теплой водой и подарят настроение лета

Опубликовано: 23 сентября 2025 08:30
путешествие из Петербурга на море
Фото: Городовой.ру

Осень можно отложить на потом, нужно лишь желание отправиться в путешествие.

Куда можно поехать на море в октябре 2025, если хочешь отдохнуть с детьми, бюджетно (или не очень) и чтобы будто осень не на дворе? Вот что «Городовому» сказала Мария Романова, генеральный директор компании TOURisME.

Лучшие направления

Турция.

  • мягкий климат, жара уже не давит, вода тёплая;
  • туристов меньше, пакеты «всё включено» выгодные;
  • удобно с детьми: отели с детскими клубами, питание организованное.

Египет

  • Красное море в октябре всё ещё тёплое, хорошие условия для дайвинга и снорклинга;
  • жара спадает, но солнце всё равно есть, пляжи отличные.

Из минусов: в Сети опять жалуются на акул и закрытые пляжи.

Для большего бюджета / другого настроения

  • ОАЭ — если не хочешь думать ни о чём: сервис, комфорт, всё на высшем уровне, развлечений море;

  • Занзибар — экзотика, белый песок, океан, ощущение островной сказки.

Вывод

Если бюджет ограничен — Турция и Египет — самый безопасный и приятный выбор. Если хочется роскоши и максимума впечатлений — ОАЭ или Занзибар.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
