«Славянка» берёт разгон: петербуржцам раскрыли план продления трамвайной ветки
«Славянка» берёт разгон: петербуржцам раскрыли план продления трамвайной ветки

Опубликовано: 30 декабря 2025 16:45
 Проверено редакцией
Власти Санкт-Петербурга сообщили, что трамвайную линию «Славянка» планируется продлить до поселка к 2026 году.

Строительство трамвайной линии, соединяющей Купчино и Славянку в Санкт-Петербурге, должно быть завершено в 2026 году, сообщили в Смольном.

В декабре нынешнего года пассажирам стал доступен первый участок этого маршрута. Новая линия открыта для движения между станцией метро «Купчино» и Валдайской улицей в Шушарах в обеих направлениях.

Десять трамваев, оформленных в характерных городских цветах, уже вышли на маршрут. Каждый вагон оборудован дверями с двух сторон и низким полом, что облегчает посадку и высадку. Вместимость одного состава составляет до 247 человек одновременно.

Власти города предусмотрели продление путей до Славянки в следующем году, где уже завершено строительство конечной остановочной площадки.

На новом участке можно будет добраться до поселка на скоростном трамвае, что существенно повысит транспортную доступность района.

Юлия Аликова
Город
