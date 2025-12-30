«Славянка» берёт разгон: петербуржцам раскрыли план продления трамвайной ветки

Строительство трамвайной линии, соединяющей Купчино и Славянку в Санкт-Петербурге, должно быть завершено в 2026 году, сообщили в Смольном.
В декабре нынешнего года пассажирам стал доступен первый участок этого маршрута. Новая линия открыта для движения между станцией метро «Купчино» и Валдайской улицей в Шушарах в обеих направлениях.
Десять трамваев, оформленных в характерных городских цветах, уже вышли на маршрут. Каждый вагон оборудован дверями с двух сторон и низким полом, что облегчает посадку и высадку. Вместимость одного состава составляет до 247 человек одновременно.
Власти города предусмотрели продление путей до Славянки в следующем году, где уже завершено строительство конечной остановочной площадки.
На новом участке можно будет добраться до поселка на скоростном трамвае, что существенно повысит транспортную доступность района.
