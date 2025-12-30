Европа закрывает двери: Таиланд, Куба или Турция, куда петербуржцам улететь на Новый год за границу

На зимние каникулы жители Петербурга всё чаще смотрят в сторону тепла и солнца. Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», какие направления сейчас в тренде и что выбрать в зависимости от бюджета.
Европу в расчет не берем, все-таки их чиновники решили заблокировать возможность получения шенгенской визы для россиян.
Главный зимний хит — Азия. В высокий сезон выходят Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и Хайнань. Там стабильно тёплая погода, мягкое море и широкая отельная база. Для тех, кто хочет больше экзотики, подойдут Мальдивы или Куба, а вот Египет остаётся более доступной по цене альтернативой.
«На новогодние праздники можно рассмотреть направления, которые сейчас как раз-таки набирают обороты и переходят в высокий сезон. Это преимущественно страны Азии, Карибского бассейна, то есть Шри-Ланка, Таиланд, Хайнань, Китай, Вьетнам, Куба.
Можно рассмотреть Мальдивы, если у вас достаточно хороший бюджет. Также, если хочется что-то подешевле, можно рассмотреть Египет», — уточнила эксперт.
Для тех, кто не готов к длительным перелётам, Ансталь советует Турцию. Море там холодное, но многие отели работают по «зимней концепции» с крытыми или подогреваемыми бассейнами. Плюс всегда можно совместить отдых с прогулкой по Стамбулу.
Из неморских направлений набирают популярность Грузия и Армения. Зимой Тбилиси и Ереван особенно уютны, а кухня и гостеприимство становятся главным аргументом в пользу поездки. Можно рассмотреть и Белоруссию — близко, недорого и с европейским колоритом.
Таким образом, у петербуржцев на Новый год выбор широк: от экзотики Карибов до близкой Турции и соседней Белоруссии. Всё зависит от того, что важнее — солнце и пляж или короткий перелёт и комфортная цена.