Библиотека Алвара Аалто: шедевр финского архитектора рядом с Петербургом

Одна из главных мировых библиотек XX века открыта и сегодня.

В Выборге есть здание, ставшее классикой мировой архитектуры. Центральная городская библиотека, построенная в 1930-х по проекту Алвара Аалто, известна во всём мире — и сегодня открыта для читателей и туристов.

История

Идея постройки появилась благодаря завещанию Марии Лаллукка, вдовы выборгского мецената. Строительство началось в 1927 году, а в 1935-м библиотека открылась и сразу стала образцом для библиотечных зданий Европы.

Война изменила её судьбу: после присоединения Выборга к СССР библиотека лишилась прежнего фонда и долгое время пустовала. В 1961 году её вновь открыли для посетителей уже как Центральную библиотеку им. Крупской, но многие оригинальные черты были утрачены.

В 1990-е годы началась международная кампания за сохранение здания. Реставрация длилась почти двадцать лет и завершилась в 2013-м.

Архитектура

Здание знаменует переход Аалто от неоклассицизма к модернизму. Чёткие линии функционализма он сочетает с мягкими природными формами и вниманием к свету.

В лекционном зале впервые появился знаменитый волнообразный потолок, обеспечивающий особую акустику. В читальном зале — круглые световые окна в потолке: солнце льётся сверху, а стены остаются сплошными. Эти решения стали знаковыми для стиля Аалто.

Книжные редкости

Библиотека Аалто ценна не только архитектурой, но и фондами. В отделе краеведения собрана уникальная коллекция книг о Выборге и Карелии — на финском, шведском, немецком и других языках.

Основу собрания составил фонд, подаренный библиотекой финского города Лаппеенранта.

Со временем собрание дополнилось изданиями о творчестве самого Алвара Аалто. Сегодня здесь хранится, пожалуй, самая цельная в России подборка о его жизни и проектах. Среди редкостей — трёхтомник биографа архитектора Горана Шильдта с автографом автора.

Сегодня

Библиотека Алвара Аалто — памятник архитектуры мирового уровня и действующее культурное пространство. Здесь можно не только взять книги, но и почувствовать, как идеи финского модернизма воплотились в одном из самых узнаваемых зданий Выборга.