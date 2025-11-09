«Тринадцатая» с подвохом: россиян предупредили о новой зарплатной ловушке

Злоумышленники всё чаще применяют поддельные сайты, фальшивые сообщения и звонки, выдавая себя за представителей банков или государственных служб.

Мошеннические схемы, связанные с обещаниями выплаты 13-й зарплаты, приобрели в России массовый характер именно сейчас, в период праздников. Представители Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области предупредили, что злоумышленники активно используют ослабленную бдительность граждан для получения денег и личных сведений.

Аферисты применяют поддельные интернет-страницы, фальшивые сообщения, письма и телефонные звонки, где притворяются сотрудниками банков или государственных структур. Обычно жертвам предлагают уплатить несуществующие сборы, налоги или комиссионные, а также просят предоставить личную информацию под предлогом оформления премии.

Пресс-службы предупреждают: не стоит вводить персональные или финансовые данные на незнакомых ресурсах, переходить по подозрительным ссылкам и перечислять средства неизвестным организациям. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно связаться с финансовой организацией или официальным учреждением, чтобы уточнить информацию.

Для повышения защищённости советуют дополнительно убедиться в достоверности номера и адресата сообщений, включать двухэтапную проверку при работе с банковскими операциями, а также уточнять нужные сведения исключительно через официальные контакты.

Недавно сенатор Артём Шейкин, занимающий пост заместителя главы Совета по цифровой экономике при Совете Федерации, рассказал журналистам, что злоумышленники всё чаще маскируются под сотрудников государственных структур.

«Мошенники используют уловку "декларирования средств", чтобы создать у жертвы иллюзию законности своих действий», — подчеркнул он.