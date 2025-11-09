Городовой / Город / Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город закрасил своего поэта: история Хармса на стене Маяковского Город
Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо Город
Шведы при виде квартир петербуржцев разевают рты: вводит в ступор одна особенность Общество
Арендовал жильё — превратил в «огород»: житель Шушар устроил наркоплантацию в съёмной квартире Город
На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района

Опубликовано: 9 ноября 2025 19:27
Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района
Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района
Городовой ру

Заявки можно подать до 27 ноября.

Стоимость строительства нового канализационного коллектора в Приморском районе, согласно документу на портале государственных закупок, составит почти 10 миллиардов рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы по созданию тоннельного коллектора, соорудить шахты, камеры и канализационную насосную станцию, а также провести необходимые сети и реконструировать одну из камер.

Новая система будет пролегать от пересечения Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей до коллектора на Приморском проспекте. Желающие поучаствовать в этом проекте смогут подать заявки до 27 ноября, а окончательное определение победителя состоится 4 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью