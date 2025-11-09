Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района

Стоимость строительства нового канализационного коллектора в Приморском районе, согласно документу на портале государственных закупок, составит почти 10 миллиардов рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы по созданию тоннельного коллектора, соорудить шахты, камеры и канализационную насосную станцию, а также провести необходимые сети и реконструировать одну из камер.
Новая система будет пролегать от пересечения Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей до коллектора на Приморском проспекте. Желающие поучаствовать в этом проекте смогут подать заявки до 27 ноября, а окончательное определение победителя состоится 4 декабря.