Отключите скрытую функцию: WhatsApp начнет работать ощутимо быстрее

WhatsApp давно стал обязательным приложением на каждом телефоне. И тем обиднее, что именно он нередко превращает даже мощный смартфон в ленивую улитку. Удалять мессенджер, к счастью, не нужно — достаточно выключить одну тихую, но крайне навязчивую опцию.

Почему WhatsApp «тормозит» телефон

После установки у приложения автоматически активируется автосохранение медиа. Любая картинка, видео, документ — всё мгновенно падает в память устройства. Даже если это мем из рабочей переписки, фото чужого ужина или бесконечные «перешли дальше».

Память засоряется быстрее, чем успеваешь открыть галерею. Смартфон начинает притормаживать, приложения дольше запускаются, камера подумает пару секунд, прежде чем сделать снимок — классический эффект переполненного хранилища.

Что нужно отключить

Чтобы телефоном снова можно было пользоваться без раздражения, зайдите в настройки WhatsApp.

Откройте вкладку «Чаты» — и уберите галочку у опции «Видимость медиа».

После этого файлы перестанут автоматически прописываться в память, а телефон ощутимо «оживёт».

И это именно тот простой случай, когда одна настройка экономит гигабайты и нервы, подтверждает Роскачество.