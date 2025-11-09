Городовой / Общество / 4 фразы, по которым сразу понятно: вам звонит не сотрудник Сбера, ВТБ или Т-Банка
4 фразы, по которым сразу понятно: вам звонит не сотрудник Сбера, ВТБ или Т-Банка

Опубликовано: 9 ноября 2025 19:00
телефонный мошенник
4 фразы, по которым сразу понятно: вам звонит не сотрудник Сбера, ВТБ или Т-Банка
Фото: Городовой.ру

Как распознать ложного «банкира» за одну минуту.

Телефонные аферисты давно научились звучать уверенно, вежливо и почти «по-банковски». Но в речи у них всё равно проскальзывают формулировки, которые настоящий сотрудник никогда не использует. Если слышите что-то из этого списка — смело заканчивайте разговор.

Продиктуйте код из СМС

Классика жанра. Код из СМС — это фактически ключ от личного кабинета. Банки никогда не спрашивают такие данные по телефону, и тем более не торопят «мы ждём, продиктуйте быстрее». Услышали — значит, вас хотят обнулить.

Переведите деньги на «безопасный счёт»

Любимая легенда мошенников. Под видом защиты средств они убеждают срочно отправить деньги «туда, где их нельзя украсть». Настоящие банки не требуют переводов ни при каких обстоятельствах. Точка.

Установите приложение

«Это служебная программа», «она поможет защитить ваш аккаунт», «сейчас я продиктую, что нажать» — всё это уловки, ведущие к удалённому доступу к вашему телефону. Банки не просят ничего скачивать и не диктуют никакие команды.

На вас оформлен кредит

Пугающая фраза, чтобы выбить человека из равновесия. Далее идёт сценарий «давайте отменим заявку» — и шаг за шагом вас вынуждают назвать личные данные. Если бы попытка кредита была реальной, банк сам заблокировал бы операцию и ждал бы, пока клиент свяжется с ним лично.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
