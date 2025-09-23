Ожидание vs реальность: площади Петербурга, которые разочаровали горожан

Петербург, славящийся своей красотой, таит и свои «темные уголки» — площади, которые вызывают вопросы своей нелепостью, нефункциональностью и даже уродством. Где не гуляют влюбленные, где нет туристов и где ожидания явно разошлись с реальностью.

Площадь Конституции: «Мордор» в городе

Названная в честь советской Конституции, эта площадь должна была стать центром притяжения с музеем, часовой башней и триумфальной аркой.

Но в итоге — серое, тусклое пересечение улиц, увенчанное одинокой, «мордорской» башней «Лидер Тауэр».

Площадь, как и документ, в честь которого ее назвали, проигрывает номинацию «ожидание — не равно реальность».

Петродворцовые «кружки»: площадь Обороны и Стравинского

Эти малышки из Петродворцового района, ранее попадавшие в список самых маленьких, теперь номинируются на «некрасивые и бесполезные».

Площадь Обороны имеет мемориальное значение, но благоустройство больше напоминает сквер.

Площадь Стравинского — типичный «кружок» на карте, коих в городе множество.

Победители в номинации «зачем их было называть площадями?»

Кронштадтская площадь: неудачный функционал

Несмотря на неплохой ансамбль с церковью, прудом и подсветкой, функциональная составляющая площади хромает.

Отсутствие переходов, невозможность прогуляться и не справляющаяся с транспортной нагрузкой — все это приносит ей награду в номинации «плохой функционал».

Площади Европы и Беллинсгаузена

Как пишет "Воспоминания о Петербурге", эти площади пока еще «сыроваты» и страдают от своей «пустоты», не имея четкой композиции.

Греческая площадь: разрушенная гармония

Когда-то здесь был прекрасный ансамбль с храмом, но застройка 60-х годов XX века уничтожила его. На месте памятника архитектуры теперь стоит Большой концертный зал «Октябрьский».

Площадь номинируется в категории «такую композицию разрушили».

Комендантская площадь: стеклянный призрак прошлого

Окруженная ржавыми рельсами и украшенная «стеклянной коробкой» в центре, эта площадь — воплощение «остекленительной лихорадки».

Сегодня это уже не модный тренд, а граница уродства. Комендантская площадь уверенно побеждает в номинации «Верните мне мой 2007».

Площадь Сикорского: суть провинциальности

Скромная, незаметная площадь с небольшой табличкой в память о конструкторе. Таких, как она — тысячи.

В ней отражается суть провинциальности — когда всему дается название, когда любая нововведенная деталь открывается с помпой, ленточкой и фанфарами.

Однако, с таким мнением не все петербуржцы согласны. Некоторые разумно подмечают:

"Назначение у данных городских образований иное — разгрузить уставших глаз/восприятие горожанина от однотипных зданий сов. периода. Данную функцию эти площади успешно выполняют".