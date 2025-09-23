QR-код как паспорт: что даст россиянам электронный документ и как им пользоваться

Скоро у россиян появится удобный способ заменить бумажный паспорт — это специальный QR-код. Электронный документ с персональными данными можно сгенерировать в приложении «Госуслуги».
Однако отказываться от бумажных паспортов не нужно — QR-код будет работать вместе с ними.
Где и когда можно будет показывать QR-код
Внедрение QR-кода пройдет в два этапа.
|Этап
|Где применять
|Первый этап
|При посещении кинотеатров и музеев с возрастными ограничениями, на проходе в офисы с пропускным режимом, в магазинах при покупке товаров 18+ и на почте при отправке и получении заказных писем.
|Второй этап
|Финансовые организации (банки, страховые компании и так далее), МФЦ, салоны связи, частные медицинские учреждения, отели и гостиницы для заселения
Все эти места будут обязаны принимать QR-код с такой же юридической силой, как бумажный паспорт, пишет cnews.ru.
Кто сможет пользоваться QR-кодом и как его получить
Функция будет доступна всем гражданам России с 14 лет, у которых есть подтвержденный аккаунт в приложении «Госуслуги». Генерируется QR-код в разделе «ГосДоки», сообщает Гарант.
Использование QR-кода полностью добровольно. Бумажные документы никуда не денутся — их можно предъявлять как раньше.
Биометрия в МФЦ
Кроме того, в России запустили пилотный проект, благодаря которому можно получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта, заменяя его биометрией.
Идентификация происходит через Единую биометрическую систему. Чтобы участвовать, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные — фотографию и голос, сообщает hi-tech.mail.ru.
После подтверждения личности оператор МФЦ получает автоматически предзаполненное заявление, что значительно ускоряет процесс обслуживания.