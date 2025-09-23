Городовой / Общество / QR-код как паспорт: что даст россиянам электронный документ и как им пользоваться
QR-код как паспорт: что даст россиянам электронный документ и как им пользоваться

Опубликовано: 23 сентября 2025 20:30
Паспорт
QR-код как паспорт: что даст россиянам электронный документ и как им пользоваться
Global Look Press / Ekaterina Sychkova / URA.RU

Несмотря на развитие технологий, обычный паспорт остается с нами.

Скоро у россиян появится удобный способ заменить бумажный паспорт — это специальный QR-код. Электронный документ с персональными данными можно сгенерировать в приложении «Госуслуги».

Однако отказываться от бумажных паспортов не нужно — QR-код будет работать вместе с ними.

Где и когда можно будет показывать QR-код

Внедрение QR-кода пройдет в два этапа.

Этап Где применять
Первый этап При посещении кинотеатров и музеев с возрастными ограничениями, на проходе в офисы с пропускным режимом, в магазинах при покупке товаров 18+ и на почте при отправке и получении заказных писем.
Второй этап Финансовые организации (банки, страховые компании и так далее), МФЦ, салоны связи, частные медицинские учреждения, отели и гостиницы для заселения

Все эти места будут обязаны принимать QR-код с такой же юридической силой, как бумажный паспорт, пишет cnews.ru.

Кто сможет пользоваться QR-кодом и как его получить

Функция будет доступна всем гражданам России с 14 лет, у которых есть подтвержденный аккаунт в приложении «Госуслуги». Генерируется QR-код в разделе «ГосДоки», сообщает Гарант.

Использование QR-кода полностью добровольно. Бумажные документы никуда не денутся — их можно предъявлять как раньше.

Биометрия в МФЦ

Кроме того, в России запустили пилотный проект, благодаря которому можно получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта, заменяя его биометрией.

Идентификация происходит через Единую биометрическую систему. Чтобы участвовать, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные — фотографию и голос, сообщает hi-tech.mail.ru.

После подтверждения личности оператор МФЦ получает автоматически предзаполненное заявление, что значительно ускоряет процесс обслуживания.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
