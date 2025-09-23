Городовой / Город / Чижик: трамвай, который идёт по отдельным рельсам Петербурга
Чижик: трамвай, который идёт по отдельным рельсам Петербурга

Опубликовано: 23 сентября 2025 18:45
Чижик
Чижик: трамвай, который идёт по отдельным рельсам Петербурга
Городовой ру

Первая и единственная частная трамвайная сеть в России.

В Петербурге есть трамвай, у которого особый статус. "Чижик" — первая и единственная частная трамвайная компания в стране. Она появилась в конце 2010-х и связала жилые кварталы Ржевки-Пороховых со станцией метро "Ладожская".

История

Идея появилась в 2016 году: город заключил концессионное соглашение с ООО "Транспортная концессионная компания". Старые линии закрывали поэтапно, а затем реконструировали и запускали заново.

Первые рейсы "Чижика" прошли весной 2018-го, а уже к осени 2019 года сеть полностью заработала: появились четыре маршрута и новое депо на улице Потапова.

Особенности

  • На всём протяжении пути проложены два рельсовых пути на отдельном полотне.
  • Пересечения с дорогами регулируются светофорами — трамвай движется без помех.
  • У метро "Ладожская" и на конечной обустроены специальные съезды для разворота.
  • В 2023 году компания заявила о внедрении FacePay — оплаты проезда по лицу.

Уникальность для России

"Чижик" остаётся единственным в России примером частной концессии в городском электротранспорте. Для Петербурга это редкий случай: здесь трамваи традиционно были под контролем города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
