Чижик: трамвай, который идёт по отдельным рельсам Петербурга

В Петербурге есть трамвай, у которого особый статус. "Чижик" — первая и единственная частная трамвайная компания в стране. Она появилась в конце 2010-х и связала жилые кварталы Ржевки-Пороховых со станцией метро "Ладожская".
История
Идея появилась в 2016 году: город заключил концессионное соглашение с ООО "Транспортная концессионная компания". Старые линии закрывали поэтапно, а затем реконструировали и запускали заново.
Первые рейсы "Чижика" прошли весной 2018-го, а уже к осени 2019 года сеть полностью заработала: появились четыре маршрута и новое депо на улице Потапова.
Особенности
- На всём протяжении пути проложены два рельсовых пути на отдельном полотне.
- Пересечения с дорогами регулируются светофорами — трамвай движется без помех.
- У метро "Ладожская" и на конечной обустроены специальные съезды для разворота.
- В 2023 году компания заявила о внедрении FacePay — оплаты проезда по лицу.
Уникальность для России
"Чижик" остаётся единственным в России примером частной концессии в городском электротранспорте. Для Петербурга это редкий случай: здесь трамваи традиционно были под контролем города.