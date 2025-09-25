Почему «немецкие дома» считались лучшими в СССР: что стояло за этим послевоенным феноменом

После войны наша страна лежала в руинах. Города были разрушены, а рабочих рук остро не хватало. Тогда немецкие военнопленные исправляли свои ошибки и восстанавливали уничтоженные города.
Многие мужчины в СССР погибли на фронте. Другие были заняты на разных важных стройках. Рабочих просто не хватало. Поэтому для восстановления страны пришлось задействовать военнопленных, пишет Рамблер.
Как строили «немецкие дома»
В конце 40-х и начале 50-х годов появились первые здания, построенные с участием немецких заключенных. Эти дома сразу привлекли внимание.
Считалось, что немцы трудились очень ответственно. Однако многое зависело и от советских архитекторов, а также от материалов, которые были доступны.
Внешний вид и конструкция первых послевоенных построек нравилась многим, ведь это малое количество этажей, красивые эркеры, будто из готических времен.
Однако немецкие рабочие не имеют к этому никакого отношения, несмотря на то, что многие из них были инженерами. Просто в СССР в то время проектировали именно так, пишет Культурология.
Особенности и стиль
Здания выделялись массивностью и украшениями в стиле сталинской эклектики. Карнизы, пилястры, лепнина — все это делало дома одновременно крепкими и красивыми.
Квартиры в таких домах часто были просторными, с высокими потолками и толстыми стенами.
Необычные детали — окна по-европейски
Некоторые дома имели окна, которые открывались наружу, как в Западной Европе. Для нашего сурового климата это оказалось не очень удобно, но эта деталь выделяла дома среди других.
Почему стали говорить о «качественных немецких домах»
В 1960-х годах началась массовая застройка хрущевками — узкими, низкими и негерметичными. На их фоне сталинки, построенные после войны, действительно выглядели лучше.
Именно тогда возникла легенда о том, что дома, построенные с участием немецких военнопленных — более качественные и удобные.
Во время Хрущева были разные эксперименты в строительстве. К примеру, в Петербурге впервые построили необычный дом, который возводился сверху вниз, пишет novate.ru.
Причина такого решения — не было возможности установить на строительной площадке высотные краны.
Строили дом так: первой была установлена плоская крыша. С помощью специальных гидравлических домкратов она была поднята на нужный уровень.
Затем собрали четвертый этаж и тоже подняли наверх. Такие же манипуляции проделали с оставшимися стенами.