Почему «немецкие дома» считались лучшими в СССР: что стояло за этим послевоенным феноменом

Опубликовано: 25 сентября 2025 13:00
Сталинка
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

После того как в СССР появились хрущевки, сталинки стали эталоном качества. Но это заслуга не немецких военнопленных, а советских архитекторов.

После войны наша страна лежала в руинах. Города были разрушены, а рабочих рук остро не хватало. Тогда немецкие военнопленные исправляли свои ошибки и восстанавливали уничтоженные города.

Многие мужчины в СССР погибли на фронте. Другие были заняты на разных важных стройках. Рабочих просто не хватало. Поэтому для восстановления страны пришлось задействовать военнопленных, пишет Рамблер.

Как строили «немецкие дома»

В конце 40-х и начале 50-х годов появились первые здания, построенные с участием немецких заключенных. Эти дома сразу привлекли внимание.

Считалось, что немцы трудились очень ответственно. Однако многое зависело и от советских архитекторов, а также от материалов, которые были доступны.

Внешний вид и конструкция первых послевоенных построек нравилась многим, ведь это малое количество этажей, красивые эркеры, будто из готических времен.

Однако немецкие рабочие не имеют к этому никакого отношения, несмотря на то, что многие из них были инженерами. Просто в СССР в то время проектировали именно так, пишет Культурология.

Особенности и стиль

Здания выделялись массивностью и украшениями в стиле сталинской эклектики. Карнизы, пилястры, лепнина — все это делало дома одновременно крепкими и красивыми.

Квартиры в таких домах часто были просторными, с высокими потолками и толстыми стенами.

Необычные детали — окна по-европейски

Некоторые дома имели окна, которые открывались наружу, как в Западной Европе. Для нашего сурового климата это оказалось не очень удобно, но эта деталь выделяла дома среди других.

Почему стали говорить о «качественных немецких домах»

В 1960-х годах началась массовая застройка хрущевками — узкими, низкими и негерметичными. На их фоне сталинки, построенные после войны, действительно выглядели лучше.

Именно тогда возникла легенда о том, что дома, построенные с участием немецких военнопленных — более качественные и удобные.

Во время Хрущева были разные эксперименты в строительстве. К примеру, в Петербурге впервые построили необычный дом, который возводился сверху вниз, пишет novate.ru.

Причина такого решения — не было возможности установить на строительной площадке высотные краны.

Строили дом так: первой была установлена плоская крыша. С помощью специальных гидравлических домкратов она была поднята на нужный уровень.

Затем собрали четвертый этаж и тоже подняли наверх. Такие же манипуляции проделали с оставшимися стенами.

Автор:
Юлия Аликова
