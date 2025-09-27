Городовой / Общество / Солдаты едят тоннами, но способна ли тушенка заменить свежее мясо: отвечаем на вопрос
Солдаты едят тоннами, но способна ли тушенка заменить свежее мясо: отвечаем на вопрос

Опубликовано: 27 сентября 2025 15:30
Фото: Городовой.ру

С макаронами, с картошечкой и просто с кусочком хлеба.

Тушёнка — продукт, знакомый каждому: банка, которая выручает на даче, в походе или после тяжёлого рабочего дня. Но можно ли считать её полноценной заменой свежему мясу? Разбираемся на основе мнения нутрициолога Натальи Фарисеевой.

Как делают тушёнку

В основе — свинина, говядина или птица. Мясо измельчают, солят, добавляют специи, закатывают в банки и отправляют в автоклав. При температуре выше 100 градусов продукт проходит стерилизацию, которая убивает всю патогенную флору и позволяет хранить мясо месяцами, не теряя вкуса и питательных свойств.

Плюсы

  • Полноценный животный белок — строительный материал для мышц, кожи, волос и иммунитета.
  • Минералы и витамины: магний, калий, кальций, фосфор, железо.
  • Долгий срок хранения — удобно в дороге или на даче.
  • Легче усваивается при проблемах ЖКТ.
  • Подходит людям с диабетом (низкий гликемический индекс).
  • Экономия времени: готовый продукт для супа, каши или овощного рагу.

Минусы

  • Высокая калорийность и жирность (особенно свиная тушёнка).
  • Избыток соли и консервантов может влиять на давление и задержку жидкости.
  • У некоторых производителей встречаются усилители вкуса и стабилизаторы.
  • Риск купить некачественный продукт с нарушенной технологией, передает АиФ.

Может ли заменить мясо?

Нет. Тушёнка полезна как источник белка и микроэлементов, но употреблять её стоит умеренно — не более 200 г в день и не каждый день. Лучший выбор — банки из нежирного мяса и по ГОСТу. В таком случае продукт станет хорошим дополнением к рациону, но не заменой свежему мясу.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
