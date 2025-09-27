Солдаты едят тоннами, но способна ли тушенка заменить свежее мясо: отвечаем на вопрос

Тушёнка — продукт, знакомый каждому: банка, которая выручает на даче, в походе или после тяжёлого рабочего дня. Но можно ли считать её полноценной заменой свежему мясу? Разбираемся на основе мнения нутрициолога Натальи Фарисеевой.
Как делают тушёнку
В основе — свинина, говядина или птица. Мясо измельчают, солят, добавляют специи, закатывают в банки и отправляют в автоклав. При температуре выше 100 градусов продукт проходит стерилизацию, которая убивает всю патогенную флору и позволяет хранить мясо месяцами, не теряя вкуса и питательных свойств.
Плюсы
- Полноценный животный белок — строительный материал для мышц, кожи, волос и иммунитета.
- Минералы и витамины: магний, калий, кальций, фосфор, железо.
- Долгий срок хранения — удобно в дороге или на даче.
- Легче усваивается при проблемах ЖКТ.
- Подходит людям с диабетом (низкий гликемический индекс).
- Экономия времени: готовый продукт для супа, каши или овощного рагу.
Минусы
- Высокая калорийность и жирность (особенно свиная тушёнка).
- Избыток соли и консервантов может влиять на давление и задержку жидкости.
- У некоторых производителей встречаются усилители вкуса и стабилизаторы.
- Риск купить некачественный продукт с нарушенной технологией, передает АиФ.
Может ли заменить мясо?
Нет. Тушёнка полезна как источник белка и микроэлементов, но употреблять её стоит умеренно — не более 200 г в день и не каждый день. Лучший выбор — банки из нежирного мяса и по ГОСТу. В таком случае продукт станет хорошим дополнением к рациону, но не заменой свежему мясу.