На улице грязь, зато не нужны зимние вещи: россиянка прожила 10 лет в Египте и рассказала, чему научилась в другой стране

Ирина переехала в Египет случайно — прилетела как туристка, а осталась навсегда. За десять лет она успела выучить язык, выйти замуж за египтянина, полюбить местную кухню и научиться относиться к жизни проще.
Она говорит: в Египте действительно понимаешь, что «лучшие вещи в жизни — это не вещи». Здесь не нужны гардеробы, забитые зимней одеждой, или бесконечные бытовые «надо».
Хургада и Шарм заменили ей Москву и Турцию: аллергия исчезла, море стало привычным, а жара в 40 градусов — нормой.
К бытовым странностям тоже привыкла: хлеб всегда в морозилке, желудок лечат колой, а на встречи опаздывать на час — нормально. Даже песчаные бури воспринимает спокойно: лишний повод убраться дома.
Минусы? Мусор на улицах и вечные попытки развести туристов на деньги. Но плюсы — климат, простая еда, море и легкий менталитет местных — перевесили всё.
Ирина уверена: в Египте она нашла себя и свой ритм жизни. Переезжать обратно в Россию уже не собирается, призналась девушка в беседе с Lenta.