Городовой / Общество / На улице грязь, зато не нужны зимние вещи: россиянка прожила 10 лет в Египте и рассказала, чему научилась в другой стране
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

На улице грязь, зато не нужны зимние вещи: россиянка прожила 10 лет в Египте и рассказала, чему научилась в другой стране

Опубликовано: 27 сентября 2025 15:00
россиянка в Египте
На улице грязь, зато не нужны зимние вещи: россиянка прожила 10 лет в Египте и рассказала, чему научилась в другой стране
Фото: Городовой.ру

Уезжать больше не хочет.

Ирина переехала в Египет случайно — прилетела как туристка, а осталась навсегда. За десять лет она успела выучить язык, выйти замуж за египтянина, полюбить местную кухню и научиться относиться к жизни проще.

Она говорит: в Египте действительно понимаешь, что «лучшие вещи в жизни — это не вещи». Здесь не нужны гардеробы, забитые зимней одеждой, или бесконечные бытовые «надо».

Хургада и Шарм заменили ей Москву и Турцию: аллергия исчезла, море стало привычным, а жара в 40 градусов — нормой.

К бытовым странностям тоже привыкла: хлеб всегда в морозилке, желудок лечат колой, а на встречи опаздывать на час — нормально. Даже песчаные бури воспринимает спокойно: лишний повод убраться дома.

Минусы? Мусор на улицах и вечные попытки развести туристов на деньги. Но плюсы — климат, простая еда, море и легкий менталитет местных — перевесили всё.

Ирина уверена: в Египте она нашла себя и свой ритм жизни. Переезжать обратно в Россию уже не собирается, призналась девушка в беседе с Lenta.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».