Необычный рекорд: сколько снега намело на улицах Петербурга
Необычный рекорд: сколько снега намело на улицах Петербурга

Опубликовано: 11 января 2026 20:17
 Проверено редакцией
В результате прохождения циклона "Френсис" в Петербурге выпал снег, образовавший покров высотой почти 13 сантиметров.

Сильный снегопад, вызванный циклоном «Френсис», увеличил толщину снежного покрова в Санкт-Петербурге почти на 13 сантиметров за одну ночь.

По данным, обнародованным городской пресс-службой, прирост составил 12,7 сантиметра с 10 на 11 января. Этот показатель считается весьма значительным для столь короткого времени.

На борьбу с последствиями снегопада были мобилизованы все силы коммунальных предприятий.

Особое внимание уделяется расчистке дорог для транспорта и тротуаров для пешеходов, чтобы к началу рабочей недели город был свободен от наледи и сугробов. За сутки на улицы вышли 1053 машины и 1033 сотрудника, занятых ручной уборкой.

Всего за прошедшие сутки коммунальные службы вывезли с территории города 36 тысяч кубометров снега. Уборка продолжается без перерывов, обеспечивая проезд и движение для горожан.

Автор:
Юлия Аликова
