Необычный рекорд: сколько снега намело на улицах Петербурга

Сильный снегопад, вызванный циклоном «Френсис», увеличил толщину снежного покрова в Санкт-Петербурге почти на 13 сантиметров за одну ночь.
По данным, обнародованным городской пресс-службой, прирост составил 12,7 сантиметра с 10 на 11 января. Этот показатель считается весьма значительным для столь короткого времени.
На борьбу с последствиями снегопада были мобилизованы все силы коммунальных предприятий.
Особое внимание уделяется расчистке дорог для транспорта и тротуаров для пешеходов, чтобы к началу рабочей недели город был свободен от наледи и сугробов. За сутки на улицы вышли 1053 машины и 1033 сотрудника, занятых ручной уборкой.
Всего за прошедшие сутки коммунальные службы вывезли с территории города 36 тысяч кубометров снега. Уборка продолжается без перерывов, обеспечивая проезд и движение для горожан.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».