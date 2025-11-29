Городовой / Общество / Неожиданно вкусно, хотя и недорого: что петербуржцы советуют попробовать в «Ермолино» помимо новой пиццы
Неожиданно вкусно, хотя и недорого: что петербуржцы советуют попробовать в «Ермолино» помимо новой пиццы

Опубликовано: 29 ноября 2025 12:30
полуфабрикаты и мясные изделия
Фото: Городовой.ру

Ассортимент у магазина большой.

«Ермолино» вывели в продажу новую пиццу с ветчиной и грибами, и она уже стала поводом для обсуждений. Но вместе с ней в ассортименте обнаружились ещё несколько продуктов, которые могут приятно удивить тем, кто ищет недорогие, но удачные полуфабрикаты.

Сначала внимание приковывает пицца. У новинки яркий грибной аромат, приличное количество начинки и нестандартный соус – вместо томатного используется грибной. В результате получается скорее сытный горячий бутерброд, чем классическая пицца, но вкус при этом гармоничный, а цена остаётся бюджетной.

В линейке также есть наггетсы, которые покупатели часто выбирают из-за тонкой панировки и ровной текстуры. Они быстро жарятся, остаются хрустящими и по вкусу напоминают продукцию более дорогих марок.

Среди мясных продуктов выделяются варено-копчёные рёбрышки «по-домашнему». Плотные, ароматные, с хорошим балансом мяса и костей, они подходят и к ужину, и к праздничной закуске.

Для сладкого варианта есть вареники с вишней: аккуратное тесто, насыщенная начинка и стабильность при варке – ничего не разваривается и не крошится. Отличный вариант для завтрака.

Ассортимент «Ермолино» меняется неравномерно, и новинки доходят до регионов с задержками. Но среди уже приехавших продуктов встречаются действительно удачные позиции, которые можно брать без опасений.

Автор:
Игорь Мустафин
