Неожиданный ход мошенников: какой предлог чаще всего заставляет россиян раскрывать свои секретные коды

Опубликовано: 24 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Использование проверки с помощью короткого кода, полученного через сообщение, давно считается одним из важных элементов, обеспечивающих цифровую защиту личности.

Однако такие методы подтверждения часто становятся целью злоумышленников, особенно на начальных стадиях интернет-мошенничества.

Как пояснили представители пресс-службы УБК МВД России, этот способ идентификации активно эксплуатируется в преступных схемах.

Распространённой схемой является предложение «записать» человека на приём в одну из государственных организаций.

Преступники могут ссылаться на возможное изменение размера пенсии, нестыковки в квитанциях по оплате коммунальных услуг или подозрительные движения в налоговых документах, чтобы завлечь доверчивых граждан.

После этого под предлогом назначения времени посещения они просят назвать полученный в сообщении код.

— Для подтверждения записи на приём в государственные органы СМС-верификация не используется.
Запись оформляется через официальные сервисы или портал «Госуслуги» без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.
Запрос кода — самый явный признак мошенничества. Запомните это и расскажите своим близким, — уточнили в пресс-службе.

В прошлом подобные случаи уже фиксировались, в частности, когда гражданам рассылались поддельные сообщения якобы от «Госуслуг» с просьбой обновить электронную почту.

Также важно помнить, что любые просьбы передать личные данные или подтверждающие коды третьим лицам нельзя выполнять ни по телефону, ни через сообщения в соцсетях.

Регистрация на приём возможна только через проверенные государственные площадки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
