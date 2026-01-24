Неожиданный ход мошенников: какой предлог чаще всего заставляет россиян раскрывать свои секретные коды

Использование проверки с помощью короткого кода, полученного через сообщение, давно считается одним из важных элементов, обеспечивающих цифровую защиту личности.
Однако такие методы подтверждения часто становятся целью злоумышленников, особенно на начальных стадиях интернет-мошенничества.
Как пояснили представители пресс-службы УБК МВД России, этот способ идентификации активно эксплуатируется в преступных схемах.
Распространённой схемой является предложение «записать» человека на приём в одну из государственных организаций.
Преступники могут ссылаться на возможное изменение размера пенсии, нестыковки в квитанциях по оплате коммунальных услуг или подозрительные движения в налоговых документах, чтобы завлечь доверчивых граждан.
После этого под предлогом назначения времени посещения они просят назвать полученный в сообщении код.
— Для подтверждения записи на приём в государственные органы СМС-верификация не используется.
Запись оформляется через официальные сервисы или портал «Госуслуги» без передачи кодов по телефону или в мессенджерах.
Запрос кода — самый явный признак мошенничества. Запомните это и расскажите своим близким, — уточнили в пресс-службе.
В прошлом подобные случаи уже фиксировались, в частности, когда гражданам рассылались поддельные сообщения якобы от «Госуслуг» с просьбой обновить электронную почту.
Также важно помнить, что любые просьбы передать личные данные или подтверждающие коды третьим лицам нельзя выполнять ни по телефону, ни через сообщения в соцсетях.
Регистрация на приём возможна только через проверенные государственные площадки.
