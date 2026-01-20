Неожиданный лидер: где петербуржцы записываются к врачу за три минуты

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге запись к врачу стала возможна не только привычными способами, но и с помощью цифровых каналов, среди которых выделяется интеграция с национальным мессенджером.

Горожане могут воспользоваться новым официальным сервисом для записи на прием, выбрав наиболее удобный для себя вариант.

Такое нововведение значительно ускоряет и упрощает процесс обращения в поликлинику, что отметили в администрации города.

Как сообщается в пресс-службе Смольного, теперь жители Северной столицы могут обращаться к врачу через чат-бота, работающего на базе мессенджера.

Для этого нужно найти в приложении официального виртуального помощника, пройти авторизацию через учетную запись Госуслуг и, воспользовавшись инструкциями, выбрать нужного специалиста, лечебное учреждение и подходящее время посещения.

При этом доступ к записям для большинства врачей-специалистов по полису ОМС, как и прежде, осуществляется только при наличии направления от терапевта.

К исключениям относятся приёмы у хирурга, инфекциониста, гинеколога, уролога, а для детей — ещё у ЛОРа и офтальмолога.

Медицинское сообщество объясняет это стремлением сделать диагностику более точной и обеспечить наиболее эффективное движение пациентов по системе.

Петербуржцы по-прежнему могут выбрать традиционные способы контакта с медицинскими учреждениями.

Получить консультацию и записаться на приём возможно по телефону через соответствующие городские номера. Для неотложных ситуаций необходимо помнить следующие контакты:

Служба спасения: 112

Скорая помощь: 103

Необходимые телефоны районных станций скорой, детских и стоматологических служб, а также контакты аварийной медицинской помощи всегда можно уточнить на официальных интернет-ресурсах.

В дополнение к телефонной записи работает и система онлайн-заявок через региональные порталы. К числу основных интернет-площадок относятся государственный сайт и городской портал "Здоровье Петербуржца", где также можно выбрать врача и записаться на приём.

Отдельное место среди всех цифровых каналов занимает возможность прохождения бесплатной диспансеризации.

Записаться на полное профилактическое обследование в 2026 году могут все, чей год рождения делится на три, а также граждане, родившиеся в 1986 году и ранее — для них она входит в плановый ежегодный контроль состояния здоровья.

