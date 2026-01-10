Городовой / Город / Неожиданный поворот: кто заберёт горы мусора с новых станций петербургского метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Hyundai держит завод в Петербурге «про запас»: что мешает корейцам отпустить российский актив Город
Кунсткамера была розовой, Главный штаб — серым: кто чаще всех менял масть в Петербурге Город
Смертельное увлечение: после трагедии с подростком-зацепером следователи ищут виновных Город
Вместо сырых теперь ем мандарины во фритюре: 5 минут и вкусовые сосочки взорвутся Полезное
Петербургским предпринимателям открыли золотой кран: льготные деньги в 2025 году хлынули вдвое щедрее Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Неожиданный поворот: кто заберёт горы мусора с новых станций петербургского метро

Опубликовано: 10 января 2026 16:57
 Проверено редакцией
Неожиданный поворот: кто заберёт горы мусора с новых станций петербургского метро
Неожиданный поворот: кто заберёт горы мусора с новых станций петербургского метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Заключённый контракт вызвал обсуждение из-за условия о вывозе двух различных видов отходов.

Строительная компания, отвечающая за возведение метро в Санкт-Петербурге, выиграла судебное разбирательство с городским отделением Федеральной антимонопольной службы по вопросу о закупке услуг по вывозу мусора, сообщает «Деловой Петербург».

Арбитражный суд, рассматривавший спор, признал несостоятельными доводы управления и отменил его предписание. Об этом сообщили в местном деловом издании.

В июле 2024 года "Метрострой Северной столицы" разместил на специализированной площадке объявление о планируемой закупке, адресованной малым и средним предприятиям.

Речь шла об оказании услуг по вывозу отходов IV—V классов опасности, возникающих во время строительства Лахтинско-Правобережной линии метро. Сумма, предусмотренная контрактом, составляла 19,9 миллиона рублей.

В тот же период компания "Экоград", относящаяся к категории микропредприятий, направила жалобу в антимонопольный орган.

Она утверждала, что объединение в один лот транспортировки отходов различных уровней опасности является нарушением. Кроме того, у заявителя возникли вопросы к процедуре неконкурентной закупки.

Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев обращение, поддержала жалобщика и потребовала аннулировать сделку, однако строительная организация с этим не согласилась и обратилась в суд.

Как итог, суд признал действия заказчика законными, отменив предписание антимонопольного ведомства. В компании подтвердили, что последуют судебному решению.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью