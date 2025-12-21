Городовой / Город / Неожиданный поворот: родители воспитанников СШОР Красносельского района опровергли нападки на тренера
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уникальная заброшенная коммуналка 1822 года: прямо за Казанским собором спрятана жемчужина Общество
С 1 января техосмотр «золотеет»: Петербург — в числе рекордсменов по будущим тратам Город
В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски Город
Кастинг в спальню Екатерины II: чем должен был обладать фаворит императрицы Общество
Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Неожиданный поворот: родители воспитанников СШОР Красносельского района опровергли нападки на тренера

Опубликовано: 21 декабря 2025 18:39
Неожиданный поворот: родители воспитанников СШОР Красносельского района опровергли нападки на тренера
Неожиданный поворот: родители воспитанников СШОР Красносельского района опровергли нападки на тренера
Городовой ру

Николай Майорский заявил, что не признаёт выдвинутые против него обвинения.

Родители воспитанников спортивной школы рассказали, что основная инициатива против Николая Майорского исходит от одной из матерей. По словам собеседников, эта женщина ранее поддерживала личные отношения с тренером, однако между ними возник конфликт. После этого она объединила других родителей и стала добиваться его увольнения, ссылаясь на разногласия по поводу потраченных средств на сборы.

Одна из матерей детей, занимающихся в секции, уточнила: новая группа недовольных сформировалась в основном среди тех, кто недавно пришёл в спортивную школу и лично тренера не знает. В то же время другие родители, не разделяющие позицию инициаторки конфликта, обратились к администрации учреждения Красносельского района с просьбой оставить Николая Майорского на прежней должности. Они считают, что оснований для его увольнения нет.

Обвинения в хищении средств, работая ранее в футбольной школе «Импульс Energy», Николай Майорский опровергает. Он заявил, что сбор денег на поездку в спортивный лагерь происходил открыто, и его условия обсуждались заранее. По словам тренера:

«Суммы были согласованы, родители приезжали на эту базу в родительский день и ежедневно были на связи с детьми. Все дали положительную оценку данному мероприятию»

Также поступила информация о возможном участии Майорского в азартных играх. Сам он эту версию отвергает и подчёркивает, что зависимостью не страдает. Родители подтверждают, что вопросы о его увлечениях действительно задавались, но прямых доказательств не предоставлено.

Руководитель футбольной школы «Импульс Energy» Максим Пяткин отметил, что в период работы Николая Майорского в этом учреждении действительно возникли определённые трудности. После того, как ситуация прояснилась, сотрудничество с тренером прекратили.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью