Неприятные запахи больше не дадут о себе знать: вот чем следует обработать холодильник

Как бы хозяева ни старались поддерживать чистоту в холодильнике, нередко случается, что неприятные запахи дают о себе знать. «Ароматы» задерживаются в бытовой технике надолго «благодаря» пластику и резиновым деталям. И иногда даже тщательное мытье не способно справится с ними.

Поэтому, после того, как поверхности будут обработаны покупными средствами, можно приступить к использованию растворов собственного приготовления. Например, разрешается использовать уксус либо нашатырь.

Будет достаточно одной столовой ложки кислоты на стакан воды. Полученной смесью следует протереть все углы холодильника. После этого нельзя сразу включать прибор, а лучше подождать несколько часов, не закрывая при этом дверцу.

А если и этот метод не помог, то стоит попробовать нашатырный спирт. На стакан воды понадобится всего пару капель вещества. Поступить с ним следует так же, как и с уксусным раствором. Вот только подождать после такой обработки лучше сутки, а работать — в перчатках, пишет РБК.

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