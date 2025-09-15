Городовой / Общество / Цифровой рубль: когда ждать «революцию», и почему соцвыплаты пока подождут
Цифровой рубль: когда ждать «революцию», и почему соцвыплаты пока подождут

Опубликовано: 15 сентября 2025 21:01
Цифровой рубль
globallookpress/Vladimir Baranov

Предварительные этапы введения электронных денег начнутся ближе к концу 2025 года.

Внедрение цифрового рубля в широкое использование запланировано на 1 сентября 2026 года.

“Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет”, — пояснила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина в беседе с "Прайм".

Этапы внедрения

Первый этап подготовки, как уточнила Главина, начнется не ранее 1 октября 2025 года. Цифровая валюта будет использоваться для ограниченного набора расходов.

С начала следующего года она будет применяться для федеральных бюджетных расходов, а с середины 2027 года — для муниципальных.

К 1 сентября 2026 года ведущие банки и их крупные торговые клиенты должны будут поддерживать операции с цифровыми рублями.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
