Цифровой рубль: когда ждать «революцию», и почему соцвыплаты пока подождут

Внедрение цифрового рубля в широкое использование запланировано на 1 сентября 2026 года.
“Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет”, — пояснила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина в беседе с "Прайм".
Этапы внедрения
Первый этап подготовки, как уточнила Главина, начнется не ранее 1 октября 2025 года. Цифровая валюта будет использоваться для ограниченного набора расходов.
С начала следующего года она будет применяться для федеральных бюджетных расходов, а с середины 2027 года — для муниципальных.
К 1 сентября 2026 года ведущие банки и их крупные торговые клиенты должны будут поддерживать операции с цифровыми рублями.