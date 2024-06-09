Нет ванн и отопления: названы главные недостатки турецких квартир

Туристы, которые приезжают в Турцию в рамках пакетных туров, могут сильно удивиться, увидев, как устроено традиционное турецкое жилье. В некоторых моментах местным можно позавидовать, другие же вызовут недоумение.

Нестандартные планировки

В Турции редко можно встретить студии вагончиком. Самые дешевые квартиры в новостройках — как правило, евродвушки с кухней-гостиной и небольшой спальней. Минусом обычно являются длинные и нефункциональные коридоры. Если же говорить о более традиционных квартирах, в них чаще всего есть большая терраса, на которой днем можно обедать.

Метраж жилья определяют иначе, чем в России. Считают по периметру стен, добавляют площадь балкона и части лестничной клетки. Поэтому большие цифры в объявлении не всегда отражают реальную картину.

Источник фото: Legion-Media

Ненадежная кровля

Брать квартиру в Турции на верхних этажах — не лучшее решение. Далеко не везде крышу как следует дорабатывают, а потому во время дождя с потолка может политься вода.

Нет центрального отопления и горячего водоснабжения

Летом в Анталье или Аланье оно и не нужно, однако зимой, когда температура опускается до 10 градусов, может быть довольно прохладно. А в Стамбуле и подавно. Спасает только кондиционер с функцией нагрева воздуха.

Централизованных систем горячего водоснабжения в Турции тоже нет, поэтому владельцы квартир устанавливают бойлеры. Однако объем воды в них ограничен, поэтому после мытья одного из членов семьи придется подождать, пока вода снова нагреется.

Источник фото: Legion-Media

Плесень

Из-за нависающих над квартирами балконов-террас в квартирах в Турции часто появляется плесень. Свою роль в этом играет и отсутствие центрального отопления. Особенно страдают от этого жильцы первых и цокольных этажей.

Нет ванн

В санузлах в турецких квартирах редко можно встретить ванну, в основном ставят душевые кабины. Считается, что корни такого решения кроются в религии. Мол, в ванне вода застаивается, что негативно отражается на гигиене. А вот проточная вода в душе — другое дело.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media