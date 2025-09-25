Возвраты с подменами: как решили бороться со злоупотреблениями на маркетплейсах

Возвраты на маркетплейсах — это сложная тема, где сталкиваются интересы покупателей и продавцов. Сейчас идет поиск баланса, чтобы защитить бизнес и покупателей.

В последние годы россияне стали активно пользоваться маркетплейсами — популярными онлайн-площадками для покупок. Там легко найти и одежду, и обувь, и технику, и многое другое.

Однако вырос и процент возвратов товаров. К примеру, почти половина заказанных платьев и сарафанов отправляется назад, так как покупатели ожидают совсем другое или товар не подошел.

Так происходит с солнцезащитными очками и детской обувью — у этих категорий возвраты тоже зашкаливают, пишет Газета.ру.

Главная причина — сложности с выбором правильного размера и фасона, а также несоответствие товара фотографиям и описанию на сайте.

Иногда люди просто покупают импульсивно, потом передумывают и возвращают. Еще бывает, что возвращают уже поношенную вещь, что раздражает продавцов и сказывается на цене для всех покупателей.

Что думают власти и бизнес

Министр экономического развития Максим Решетников недавно предложил ввести так называемые «невозвратные тарифы» — то есть запрет на возврат некоторых групп товаров, пишет Ведомости.

Такие меры помогут снизить цены на отечественные товары, потому что лишние расходы сейчас закладываются в стоимость.

В то же время представители маркетплейсов и экспертное сообщество призывают подходить к изменениям осторожно.

Необходимо четко определить список товаров, на которые запрет будет распространяться, чтобы не ущемлять права потребителей.

Например, речь может идти о нижнем белье, товарах личной гигиены или праздничных украшениях, которые теряют товарный вид после однократного использования.

Насколько это большая проблема для продавцов

Проблема возвратов для продавцов очень серьезная. По данным исследований, на самых крупных маркетплейсах, таких, как Ozon, Wildberries и Lamoda, уровень возвратов достигает 30-45%, пишет Форбс.

Это значит, что почти каждая третья или даже вторая покупка возвращается.

Продавец несет дополнительные расходы. К тому же, возврат снижает шансы, что человек купит у этого продавца еще раз, что негативно влияет на репутацию и прибыль.

В чем ошибка покупателей и маркетплейсов

Покупатели часто выбирают не тот размер и фасон, не всегда внимательно смотрят описание. Но и продавцы порой неправильно указывают размеры или размещают некачественные фотографии товаров.

Маркетплейсы тоже влияют на ситуацию — часто применяют агрессивные акции и скидки, которые стимулируют импульсивные покупки.

В результате люди заказывают много одежды «на всякий случай», а потом большую часть возвращают.

Как может измениться ситуация

Обсуждается введение ограничений или полного запрета на возвраты для некоторых категорий товаров. Это может помочь продавцам снизить убытки и снизить цену на одежду и обувь.

Вместе с тем, рынок требует улучшения качества описаний, добавления видео к товарам, честных отзывов и качественного сервиса.