Невский проспект под лесами: 11 зданий ждёт грандиозная реставрация в 2026 году

В 2026 году на Невском проспекте начнется реставрация 11 зданий, которые обнесут строительными лесами. Об этом сообщил КГИОП. Точные адреса и даты старта работ комитет не раскрывает.
В том же году продолжатся работы над памятниками культурного наследия: фасадами Петропавловского собора в Петергофе, интерьерами Князь-Владимирского собора, а также объектами на Большой Хоральной Синагоге и церкви Богоявления на Гутуевском острове.
Завершат реставрацию Большой столовой Аничкова дворца и фасадов Гатчинского дворца.
Подготовят проекты реставрации фасадов, крыш и ограждений Ново-Михайловского дворца, кирхи Святого Михаила, а также ограды сквера у Казанского собора.
