Невский проспект под лесами: 11 зданий ждёт грандиозная реставрация в 2026 году
Невский проспект под лесами: 11 зданий ждёт грандиозная реставрация в 2026 году

Опубликовано: 10 января 2026 21:16
Global Look Press / Maksim Konstantinov

КГИОП планирует закрыть половину Невского на ремонт.

В 2026 году на Невском проспекте начнется реставрация 11 зданий, которые обнесут строительными лесами. Об этом сообщил КГИОП. Точные адреса и даты старта работ комитет не раскрывает.​

В том же году продолжатся работы над памятниками культурного наследия: фасадами Петропавловского собора в Петергофе, интерьерами Князь-Владимирского собора, а также объектами на Большой Хоральной Синагоге и церкви Богоявления на Гутуевском острове.

Завершат реставрацию Большой столовой Аничкова дворца и фасадов Гатчинского дворца.​

Подготовят проекты реставрации фасадов, крыш и ограждений Ново-Михайловского дворца, кирхи Святого Михаила, а также ограды сквера у Казанского собора.

Автор:
Юлия Аликова
Город
