Рабдомиолиз: как искусственный интеллект помог спасти жизнь

В последнее время программы на основе искусственного интеллекта становятся нашими помощниками в самых разных ситуациях.
Одна такая история произошла с мужчиной из США, который благодарит чат-бота за то, что тот помог ему вовремя заметить опасность и обратиться за медицинской помощью.
Что произошло?
После обычной тренировки мужчина почувствовал сильную боль во всем теле. Он решил описать свои симптомы ChatGPT, и тот порекомендовал ему срочно обратиться в больницу.
По словам бота, симптомы соответствовали серьезному заболеванию — рабдомиолизу. В больнице диагноз подтвердили, и мужчине пришлось провести там неделю.
Что такое рабдомиолиз?
Рабдомиолиз — это состояние, при котором происходит разрушение мышечных волокон. Это может случиться из-за травмы, чрезмерной нагрузки, инфекций или некоторых лекарств.
Если его не лечить, может развиться почечная недостаточность и другие серьезные осложнения.
Будущее на ИИ в медицине
В 2025 году роботы уже вовсю консультируют пациентов, анализируют истории болезни и помогают точнее ставить диагнозы и назначать лечение.
Нейросети могут интерпретировать изображения и видео. Благодаря им врач может быстрее составить клиническую картину. Однако окончательный диагноз все-таки ставит человек.