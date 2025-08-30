Городовой / Общество / Рабдомиолиз: как искусственный интеллект помог спасти жизнь
Рабдомиолиз: как искусственный интеллект помог спасти жизнь

Опубликовано: 30 августа 2025 09:31
Врач и пациент
globallookpress/ Petrov Sergey; MediaLab

В США произошел случай, который повысил доверие к ИИ.

В последнее время программы на основе искусственного интеллекта становятся нашими помощниками в самых разных ситуациях.

Одна такая история произошла с мужчиной из США, который благодарит чат-бота за то, что тот помог ему вовремя заметить опасность и обратиться за медицинской помощью.

Что произошло?

После обычной тренировки мужчина почувствовал сильную боль во всем теле. Он решил описать свои симптомы ChatGPT, и тот порекомендовал ему срочно обратиться в больницу.

По словам бота, симптомы соответствовали серьезному заболеванию — рабдомиолизу. В больнице диагноз подтвердили, и мужчине пришлось провести там неделю.

Что такое рабдомиолиз?

Рабдомиолиз — это состояние, при котором происходит разрушение мышечных волокон. Это может случиться из-за травмы, чрезмерной нагрузки, инфекций или некоторых лекарств.

Если его не лечить, может развиться почечная недостаточность и другие серьезные осложнения.

Будущее на ИИ в медицине

В 2025 году роботы уже вовсю консультируют пациентов, анализируют истории болезни и помогают точнее ставить диагнозы и назначать лечение.

Нейросети могут интерпретировать изображения и видео. Благодаря им врач может быстрее составить клиническую картину. Однако окончательный диагноз все-таки ставит человек.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
