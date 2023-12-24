Нежнейший пирог из слоеного теста из того, что есть в холодильнике: выручит занятых хозяек

Возиться с тестом не придется.

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек. Ведь из него можно быстро приготовить не один десяток блюд. Например, сделать вкуснейший пирог с яблоками. Ингредиенты для этого десерта легко найти, и они недорогие, рассказала кондитер, блогер Виктория Бредис.

Понадобятся следующие продукты:

готовое слоеное бездрожжевое тесто — 500 г,

яблоки — 3–4 шт.,

сахар — 100 г,

корица – по вкусу,

яйцо — 1 шт.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 0,5 сантиметра.

Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Распределите дольки по поверхности теста, оставив края свободными.

«Посыпьте фрукты сахаром и корицей. Сложите тесто вдоль в два слоя. Получится длинный рулет. Заверните края внутрь, чтобы начинка не вытекла во время выпекания. Смажьте пирог взбитым яйцом. Выпекайте в духовке около 30–40 минут. Дайте немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте», — поделилась с порталом рецептом с порталом «Городовой» кулинар.

Источник фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/globallookpress.com