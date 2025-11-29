Незваные гости на петербургском столе: чего не хватает от гостеприимства до баланса

Петербург, город с богатейшей гастрономической историей, неизменно стремится удивлять своих гостей. Однако, несмотря на обилие заведений и разнообразие кухонь, некоторые аспекты сервиса и меню остаются предметом споров и критики.

В книге, посвященной ресторанам Петербурга до 1917 года, встречается абзац, вызывающий противоречивые эмоции:

«В начале XX века в русском обществе созрело убеждение, что питерские рестораны отличаются особым качеством обслуживания. Между тем, сами посетители говорили: прислуга наших ресторанов не отличается вежливым обращением с публикой, особенно с той, которая не пьет шампанского и не ест трюфелей. Помимо общей некультурности, официанты не знают и своего дела. Они не умеют сервировать стол, ни подать, ни обслужить, не говоря уже о том, что не знают толком меню».

Ассортимент и эксперименты: между искусством и реальностью

Стоит отметить, что в большинстве современных заведений акцент все же делается на сервисе. Санкт-Петербург предлагает гастрономическое путешествие по всему миру: от исконно русских блюд до экзотических азиатских и латиноамериканских кулинарных традиций.

Некоторые рестораны выходят за рамки обыденного, предлагая уникальные концепции. Так, «Эрарта» успешно сочетает искусство и кулинарию, а «Баклажан» — всевозможные блюда на основе баклажанов.

В стремлении поделиться мастерством, многие рестораны проводят мастер-классы, где шеф-повара раскрывают секреты приготовления традиционных блюд.

Особый интерес вызывают заведения, которые вводят в меню реконструированные блюда или создают из них целые “исторические” разделы.

Например, в ресторане «Палкинъ» можно попробовать котлетку из зайчатины на грибном суфле, томленые щи из квашеной капусты с головизной и лесными грибами, или запеченную в белом вине стерлядь с каперсами и корнишонами под раковым соусом.

Тем не менее, не все в восторге от такого гастрономического разнообразия. Один из петербуржцев выражает свои опасения:

«Лагустин с мангустом, мангустин с лангустом, морская капуста в витело тонато, моченая в вине груша в пицце, припущенный романо (что вообще звучит как оскорбление) — это всё здорово – но должен быть баланс в меню между смелыми экспериментами шефа и едой, которую можно выбрать не глядя».

Цена вопроса: парадоксы петербургских цен

Немало претензий возникает и к ценовой политике.

«В целом ненормально, что какой-нибудь сэндвич с ветчиной и сыром в кофейне может стоить по 600-700 рублей? Чисто исходя из пищевой ценности, это просто булка, которой можно набить живот и немного жиров».

«Хочется видеть в меню 2-3 позиции-константы, цена на которые не должна подниматься выше определенных порогов. Еще год роста цен, и из модных кофеен люди массово будут перетекать в «Теремок». Летом заметил прямо ситуацию сюр: в «Буше» каша стоит 200 рублей, а порция ягод к ней — еще 200. Порция = 4-5 ягодок».

При этом стоит отметить, что в городе существует масса мест, где обед может обойтись не более чем в 500 рублей. Об этом можно прочитать здесь.

Тренд на СССР: от стереотипов к оригинальности

Набирает обороты тренд на стилизацию под советскую эпоху. Приятно наблюдать появление рюмочных, где цены соответствуют самому понятию “рюмочная”. Однако, чаще всего владельцы играют на устоявшихся стереотипах: коврах и граненых стаканах.

В то же время, можно найти и более оригинальные решения. Например, неорюмочная «Хоровод» (средний чек до 3 тысяч рублей), бар “Витя” (средний чек 1000 рублей) или ресторан «Анонимное общество усердных дегустаторов» (средний чек до 3 тысяч рублей).

Здесь вполне могут удивить нетривиальным подходом к обыгрыванию советской тематики.