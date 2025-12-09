Городовой / Город / Ни автографов, ни вспышек: Татьяна Буланова ездит в автобусах Петербурга, и её там никто не узнаёт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не игры, а нейросети: в Петербурге спрос на видеокарты взлетел в восемь раз Город
Почтовый ящик выдаёт хозяев: россиян предупредили о новой волне квартирных краж Город
До осени в объездах: движение по Малоохтинской набережной ограничат Город
Поклон — и занавес: не стало народного артиста России Владимира Сулимова Город
Культурная столица с антирекордом: в Петербурге подростков ставят на учет в ПДН чаще, чем в других городах России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Ни автографов, ни вспышек: Татьяна Буланова ездит в автобусах Петербурга, и её там никто не узнаёт

Опубликовано: 9 декабря 2025 06:00
Татьяна Буланова
Ни автографов, ни вспышек: Татьяна Буланова ездит в автобусах Петербурга, и её там никто не узнаёт
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Артистка призналась, что ей не по душе пользоваться метро.

Татьяна Буланова, сообщила о том, что не имеет собственного автомобиля. Она пояснила, что в большинстве случаев ей помогают передвигаться по городу сыновья, однако иногда её можно встретить и среди пассажиров общественного транспорта.

Певица поделилась:

«Мне итак хорошо. Я на такси езжу, на троллейбусах, на автобусах. Между прочим, у меня есть карта петербуржца (ЕКП). Единственное, не люблю метро, мне больше нравится по городу ездить»,

— рассказала артистка на концерте «Звёзды Дорожного радио».

Буланова отметила, что поклонники редко узнают её на улицах, поскольку она предпочитает не привлекать к себе излишнее внимание. Зачастую она выходит из дома в простой одежде, выбирая удобную обувь и спортивные костюмы.

Ранее Буланова рассказывала о неприятном инциденте, связанном с бывшими участниками её танцевального коллектива. Сейчас же команда исполнительницы полностью обновилась.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью