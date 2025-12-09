Ни автографов, ни вспышек: Татьяна Буланова ездит в автобусах Петербурга, и её там никто не узнаёт

Татьяна Буланова, сообщила о том, что не имеет собственного автомобиля. Она пояснила, что в большинстве случаев ей помогают передвигаться по городу сыновья, однако иногда её можно встретить и среди пассажиров общественного транспорта.
Певица поделилась:
«Мне итак хорошо. Я на такси езжу, на троллейбусах, на автобусах. Между прочим, у меня есть карта петербуржца (ЕКП). Единственное, не люблю метро, мне больше нравится по городу ездить»,
— рассказала артистка на концерте «Звёзды Дорожного радио».
Буланова отметила, что поклонники редко узнают её на улицах, поскольку она предпочитает не привлекать к себе излишнее внимание. Зачастую она выходит из дома в простой одежде, выбирая удобную обувь и спортивные костюмы.
Ранее Буланова рассказывала о неприятном инциденте, связанном с бывшими участниками её танцевального коллектива. Сейчас же команда исполнительницы полностью обновилась.