Ни один каток не ускользнул: ГАТИ проверила весь петербургский лёд

В Санкт-Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции провели осмотр общественных пространств, ориентированных на комфорт и безопасность городских жителей. Основное внимание уделили состоянию катков, из которых в настоящее время функционируют шесть, причём большинство относится к частным объектам. В инспекции отметили, что регулярные выезды позволяют заранее оценить, насколько такие площадки подготовлены к возможным снегопадам и понижению температуры ночью.
В ходе проверки на городских катках серьёзных нарушений не обнаружили. Организаторам дали рекомендации по очистке территорий в зимний период и мерам профилактики гололёда. По словам представителей инспекции, профилактические осмотры будут продолжены.