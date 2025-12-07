Городовой / Город / Ни один каток не ускользнул: ГАТИ проверила весь петербургский лёд
Ни один каток не ускользнул: ГАТИ проверила весь петербургский лёд

Опубликовано: 7 декабря 2025 21:18
Городовой ру

В ходе инспекции, проведённой для подготовки к зимнему периоду, в городе был обнаружен лёд.

В Санкт-Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции провели осмотр общественных пространств, ориентированных на комфорт и безопасность городских жителей. Основное внимание уделили состоянию катков, из которых в настоящее время функционируют шесть, причём большинство относится к частным объектам. В инспекции отметили, что регулярные выезды позволяют заранее оценить, насколько такие площадки подготовлены к возможным снегопадам и понижению температуры ночью.

В ходе проверки на городских катках серьёзных нарушений не обнаружили. Организаторам дали рекомендации по очистке территорий в зимний период и мерам профилактики гололёда. По словам представителей инспекции, профилактические осмотры будут продолжены.

Автор:
Юлия Аликова
