Ни сухарей, ни муки: друг шеф-повар панирует котлеты по особому рецепту - хрустит сильнее безе, мясо выходит сочнейшее
Опубликовано: 19 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
котлеты
Фото: Городовой.ру

Если вам надоела стандартная панировка из сухарей или муки, стоит обратиться к опыту ресторанных шеф-поваров. Они давно используют для этого измельчённые орехи, что придаёт мясу, котлетам и рыбе изысканный вкус и неповторимый аромат. По словам моего друга шеф-повара, такой подход открывает огромный простор для кулинарных экспериментов.

Секрет успеха кроется в правильной подготовке орехов. Их необходимо очистить и тщательно просушить в духовке при температуре 140–150 градусов. Это не обжаривание, а именно деликатная сушка, которая убирает лишнюю влагу и раскрывает натуральный аромат, не давая панировке подгореть при дальнейшем приготовлении.

Классической ресторанной комбинацией считается смесь мелко тёртых фисташек, свежей петрушки и пармезана. Этой ароматной крошкой панируют, например, свиную корейку, которую затем не жарят, а запекают при 160 градусах.

Для рыбы часто используют лепестки миндаля или молотый фундук. Чтобы снизить калорийность и расход продукта, ореховую крошку можно смешать с обычной панировочной в пропорции 50 на 50. Главное правило — для таких блюд выбирайте именно запекание в духовке, так как на сковороде нежная панировка может быстро сгореть.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
