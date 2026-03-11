ГАТИ предупреждает: с 13 марта перекрытия в трех районах Петербурга

ГАТИ сообщила о планируемых с 13 марта закрытиях и ограничениях движения в Петербурге из‑за работ на инженерных сетях в трех районах города.
Василеостровский район
До 12 апреля частично ограничат движение на перекрестке улиц Нахимова и Кораблестроителей в связи с прокладкой газопровода. Улица Нахимова на участке от улицы Беринга до Наличной останется закрытой до 30 апреля.
Объезд организован по боковому проезду улицы Нахимова (от Наличной к Беринга), а также по Наличной улице, Малому проспекту и улице Беринга.
Кронштадтский район
До 11 апреля будет закрыт проезд через перекресток улиц Мануильского и Лебедева из‑за реконструкции инженерных сетей. До той же даты перекрыта улица Мануильского от Петровской улицы до дома 22.
Водителям предлагают объезжать по улицам Петровской, Аммермана, Ленинградской, Ильмянинова и Лебедева.
Московский район
С 13 по 26 марта введут ограничения движения по Парковой улице на участке от Заставской улицы до Витебского проспекта в связи со строительством инженерных сетей.
В инспекции напомнили, что подрядчики должны обеспечить безопасный проход пешеходов. Ознакомиться со схемами объезда и перечнем действующих ограничений можно на интерактивной карте на сайте ГАТИ.