Какие парковки есть на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие парковки есть на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 11 марта 2026 17:15
 Проверено редакцией
остров, дороги
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге есть зоны платных и бесплатных парковок.

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге есть как платные, так и бесплатные парковки. Платная зона охватывает часть улиц острова, а бесплатные места доступны в определённых локациях, например, у социальных учреждений или вне зоны платной парковки.

Платные парковки

С 1 октября 2023 года на Крестовском острове введена зона платной парковки. В неё вошли 29 улиц, включая набережную Мартынова, Рюхину улицу, участки набережных рек Крестовки и Средней Невки у входа в ЦПКиО имени Кирова. Всего обустроено около 1500 машино-мест, из них примерно 10% отведено для инвалидов.

Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздники. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатная для всех.

Тарифы в 2026 году зависят от категории транспорта:

  • мотоциклы и мопеды (категория «А» и «М») — от 50 до 180 рублей в час;
  • легковые автомобили (категория «В») — от 100 до 360 рублей в час;
  • иные категории транспорта — от 200 до 720 рублей в час.

Бесплатные парковки

Бесплатные парковочные места доступны:

  • у социальных учреждений;
  • вне зоны платной парковки;
  • для определённых категорий граждан (ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды I и II группы, инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению, владельцы электромобилей, один из родителей или опекунов в многодетной семье) при наличии соответствующего разрешения.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью