Какие парковки есть на Крестовском острове в Санкт-Петербурге?

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге есть как платные, так и бесплатные парковки. Платная зона охватывает часть улиц острова, а бесплатные места доступны в определённых локациях, например, у социальных учреждений или вне зоны платной парковки.
Платные парковки
С 1 октября 2023 года на Крестовском острове введена зона платной парковки. В неё вошли 29 улиц, включая набережную Мартынова, Рюхину улицу, участки набережных рек Крестовки и Средней Невки у входа в ЦПКиО имени Кирова. Всего обустроено около 1500 машино-мест, из них примерно 10% отведено для инвалидов.
Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздники. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатная для всех.
Тарифы в 2026 году зависят от категории транспорта:
- мотоциклы и мопеды (категория «А» и «М») — от 50 до 180 рублей в час;
- легковые автомобили (категория «В») — от 100 до 360 рублей в час;
- иные категории транспорта — от 200 до 720 рублей в час.
Бесплатные парковки
Бесплатные парковочные места доступны:
- у социальных учреждений;
- вне зоны платной парковки;
- для определённых категорий граждан (ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды I и II группы, инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению, владельцы электромобилей, один из родителей или опекунов в многодетной семье) при наличии соответствующего разрешения.