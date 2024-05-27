Самый странный курорт в Турции: этот поселок завоевывает любовь туристов по всему миру

Привыкшим к системе All Inclusive и роскошным отелям в Турции туристам обязательно стоит увидеть ее с другой стороны. Есть в этой стране один необычный поселок со странным названием Олюдениз. Те, кто побывал тут хотя бы единожды, либо раз и навсегда влюбляются в это местечко, либо разочаровываются и дают зарок никогда не возвращаться.

Источник фото: Legion-media.ru

Legion-media.ru

Находится деревушка на юго-западе Турции, в провинции Мугла. Открытого моря вы тут не увидите. Единственный пляж предполагает купание в невероятной красоты голубой лагуне. До пандемии в Олюдениз приезжали, в основном, европейцы. В российских турагентствах поселок почти не рекламировали. Зато теперь и наших туристов там пруд пруди. Сюда прилетают те, кому хочется спокойного, аутентичного отдыха с особой атмосферой.

Главным развлечением в Олюденизе являются полеты над лагуной на параплане. С высоты 2000 метров можно осмотреть поселение и сделать эффектные фото, которые будут греть душу холодными зимами. Особенностью поселка считают и роскошные изумрудные леса, которыми он окружен. Отсутствие ветров обеспечивает величественная гора Бабадаг.

Источник фото: Legion-media.ru

Legion-media.ru

Ну а что насчет шведского стола и люксовых гостиниц? Увы, тут для любителей роскоши и "обжираловки" печальные вести. Почти все отели в Олюденизе едва дотягивают до четырехзвездочных. Собственной территории и, тем более, своего пляжа у них не имеется. Да и располагаются они отнюдь не на первой линии. Чтобы дойти до моря придется преодолеть внушительное расстояние.

Источник фото: Legion-media.ru

Legion-media.ru

Системы "все включено" в гостиницах почти нет. Правда, сейчас некоторые отельеры вводят такой тип питания, но это, скорее, исключение. Экскурсий из отдаленного от основных курортных мест Олюдениза тоже практически не предлагают. Ну а если основной пляж наскучит, всегда можно прыгнуть в морское такси и унестись в "долину бабочек". Это знаменитая бухта с бирюзовой водой, окруженная живописными скалами. В 20 минутах езды от Олюдениза есть таинственный город-призрак Кайакей. Жители массово покинули его около века назад по неизвестным причинам. Развалины старинных домов, некоторые предметы быта здесь можно посмотреть и самостоятельно, но лучше взять с собой гида. Так будет познавательнее и безопаснее.

Источник фото: Legion-media.ru