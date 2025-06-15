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Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда

Опубликовано: 15 июня 2025 17:03
арт Швеция
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда
Фото: Городовой.ру

Даже для города на Неве здания расположенные тут выглядят уникально.

В Петербурге есть места, где история буквально в каждой кирпичной стене. Один из таких уголков — это Выборгская сторона. А если точнее — кварталы вокруг Выборгской улицы.

Их и называют неофициально самым «шведским» районом города. Всё из-за семьи Нобелей — тех самых, что подарили миру премию и инженерию высокого класса.

Где родился Петербургский модерн

Именно здесь, в XIX веке, сыновья Эммануила Нобеля — Людвиг и Роберт — вложили средства в создание большого машиностроительного завода, позже ставшего известным как Механический завод «Людвиг Нобель».

На карте Петербурга появился не просто завод — целый рабочий город. С домами, школой, социальной инфраструктурой. То, что сегодня называется девелопментом полного цикла, Нобели делали уже тогда — по-шведски обстоятельно и с запасом на века.

Шведская архитектура

Здания строили не абы как. Над проектами трудились такие архитекторы, как Шретер, Мельцер и Лидваль. Получились добротные, светлые дома в стиле северного модерна.

Те, кому везло, получали просторные квартиры с высокими потолками и печами. Рабочим полагались премии, сокращённый день, уважение. Даже школу для детей открыли — корпус №9, между прочим, сохранился до сих пор.

Петербург по-шведски

Выборгская улочка, на которой стоит новый жилой комплекс Nobelius, до сих пор хранит атмосферу северной Европы. Старинные корпуса, гимназия 1915 года в стиле неоклассицизма, народный дом-библиотека имени Эммануэля Нобеля — всё это часть шведского культурного кода, вписанного в петербургский ландшафт.

Нобели уехали после революции, но их имя осталось. В названии переулка. В архитектуре. В самой идее, что город можно строить с уважением — к человеку, к стилю, к будущему.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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