Ночные звезды Северной столицы: какой разводной мост в Петербурге положил начало зрелищной традиции
Ночные звезды Северной столицы: какой разводной мост в Петербурге положил начало зрелищной традиции

Опубликовано: 19 сентября 2025 13:29
Дворцовый мост
Ночные звезды Северной столицы: какой разводной мост в Петербурге положил начало зрелищной традиции
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look

Город живет в своем ритме, где мосты поднимаются под звуки классической музыки или просто, потому что идет большой корабль.

Разводные мосты в Санкт-Петербурге — одни из самых узнаваемых и любимых символов города. Это и техническое чудо, и настоящий праздник для глаз, который каждый год собирает тысячи зрителей.

Рассказываем почему и когда мосты разводят, и где лучше всего наблюдать за необычным зрелищем.

Зачем разводить мосты в Петербурге?

Вся суть разводных мостов — пропустить по Неве большое судно. Ведь по реке проходит не просто лодочный транспорт, а настоящие грузовые корабли, прогулочные теплоходы и даже парусники.

В рабочий период с апреля по ноябрь, мосты регулярно поднимают по ночам, освобождая путь судам.

Это, конечно, неудобно для автомобилистов и прохожих, но необходимая мера для того, чтобы транспортная система города работала без перебоев, пишет Спутник.

История и главные мосты города

Первый постоянный разводной мост появился в Петербурге в 1850 году — это Благовещенский. До этого в городе были деревянные переправы, которые поднимались на специальных баржах.

Благовещенский стал настоящей инженерной сенсацией того времени и открыл начало традиции традиционных разводных мостов, пишет sokroma.ru.

Тем временем появились новые мосты:

  • Троицкий мост (открыт в 1903 году) с изящными гранитными обелисками. Его поднимается один пролет, под которым проходят все суда.

  • Литейный мост, построенный над самой глубокой частью Невы, украшенный гербами и русалками.

  • Дворцовый мост, ставший символом города с двукрылыми пролетами — одно из самых известных зрелищ в Питере.

  • Большеохтинский мост с монументальными башнями-маяками, напоминающими лондонский Тауэр.

  • Мост Александра Невского. Это самый длинный разводной мост через Неву.

Когда разводят мосты и как это посмотреть?

Мосты разводят обычно с полуночи до рассвета. Расписание строго регламентировано, чтобы избежать транспортного коллапса в городе.

Если хочется увидеть разводку, то самое популярное место — набережная возле Зимнего дворца. Правда, там много людей, пишет aviasales.ru.

Можно посмотреть с набережных Кунсткамеры и Васильевского острова, видно откуда сразу два моста — Дворцовый и Благовещенский.

Петровская набережная хороша для наблюдения за Троицким и Литейным мостами, особенно на рассвете.

Любители необычных ракурсов выбирают прогулки на теплоходах — с воды видно лучше и даже можно услышать механизмы.

Советы для туристов

Перед походом на разведку важно проверить график разводки на сайте Мостотреста или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Если после просмотра мостов нужно попасть на другую сторону, можно воспользоваться неразводными мостами — например, Большим Обуховским или на Западном скоростном диаметре.

Аккуратнее с билетами на теплоходы — лучше брать заранее онлайн, потому что в сезон они быстро раскупаются.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
