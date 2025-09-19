Ночные звезды Северной столицы: какой разводной мост в Петербурге положил начало зрелищной традиции

Разводные мосты в Санкт-Петербурге — одни из самых узнаваемых и любимых символов города. Это и техническое чудо, и настоящий праздник для глаз, который каждый год собирает тысячи зрителей.
Рассказываем почему и когда мосты разводят, и где лучше всего наблюдать за необычным зрелищем.
Зачем разводить мосты в Петербурге?
Вся суть разводных мостов — пропустить по Неве большое судно. Ведь по реке проходит не просто лодочный транспорт, а настоящие грузовые корабли, прогулочные теплоходы и даже парусники.
В рабочий период с апреля по ноябрь, мосты регулярно поднимают по ночам, освобождая путь судам.
Это, конечно, неудобно для автомобилистов и прохожих, но необходимая мера для того, чтобы транспортная система города работала без перебоев, пишет Спутник.
История и главные мосты города
Первый постоянный разводной мост появился в Петербурге в 1850 году — это Благовещенский. До этого в городе были деревянные переправы, которые поднимались на специальных баржах.
Благовещенский стал настоящей инженерной сенсацией того времени и открыл начало традиции традиционных разводных мостов, пишет sokroma.ru.
Тем временем появились новые мосты:
-
Троицкий мост (открыт в 1903 году) с изящными гранитными обелисками. Его поднимается один пролет, под которым проходят все суда.
-
Литейный мост, построенный над самой глубокой частью Невы, украшенный гербами и русалками.
-
Дворцовый мост, ставший символом города с двукрылыми пролетами — одно из самых известных зрелищ в Питере.
-
Большеохтинский мост с монументальными башнями-маяками, напоминающими лондонский Тауэр.
-
Мост Александра Невского. Это самый длинный разводной мост через Неву.
Когда разводят мосты и как это посмотреть?
Мосты разводят обычно с полуночи до рассвета. Расписание строго регламентировано, чтобы избежать транспортного коллапса в городе.
Если хочется увидеть разводку, то самое популярное место — набережная возле Зимнего дворца. Правда, там много людей, пишет aviasales.ru.
Можно посмотреть с набережных Кунсткамеры и Васильевского острова, видно откуда сразу два моста — Дворцовый и Благовещенский.
Петровская набережная хороша для наблюдения за Троицким и Литейным мостами, особенно на рассвете.
Любители необычных ракурсов выбирают прогулки на теплоходах — с воды видно лучше и даже можно услышать механизмы.
Советы для туристов
Перед походом на разведку важно проверить график разводки на сайте Мостотреста или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».
Если после просмотра мостов нужно попасть на другую сторону, можно воспользоваться неразводными мостами — например, Большим Обуховским или на Западном скоростном диаметре.
Аккуратнее с билетами на теплоходы — лучше брать заранее онлайн, потому что в сезон они быстро раскупаются.