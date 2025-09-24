Городовой / Общество / Ассенизаторы на Руси: почему нечистоты называли «ночным золотом»
Ассенизаторы на Руси: почему нечистоты называли «ночным золотом»

Опубликовано: 24 сентября 2025 11:00
Ассенизатор
Городовой ру

Под покровом ночи «золотари» выезжали в города, а потом отправлялись далеко за их пределы.

В прошлом в российских городах существовала особая и совсем не простая профессия — уборка человеческих отходов.

Эти люди, ассенизаторы, вычищали нечистоты из выгребных ям и отвозили их за городскую черту. Но удивительно, что в народе их называли не «мусорщиками» или «вонючками», а «золотарями».

Откуда появилось такое поэтичное и неожиданное имя?

Кто такие «золотари»?

Слово «золотарь» раньше означало совсем другое — позолотчика, мастера, который украшал предметы золотом.

Этот термин описан в словаре Владимира Даля и изначально к ассенизаторам отношения не имел. Тем не менее в народе слово стало применяться к работникам, вывозившим нечистоты.

Почему так вышло?

Есть несколько версий. Одна из них — это своеобразный сарказм или шутка. Профессия ассенизатора была далеко не самой приятной, и назвать ее «золотарями» могло быть способом как бы задеть их.

Но другая версия говорит о том, что это уважительное прозвище, своего рода эвфемизм — красивое слово, чтобы деликатно говорить о такой профессии, пишет Русская семерка.

Ночное золото и его цена

В те времена отходы называли «ночным золотом». Почему? Потому что человеческие экскременты использовали как удобрение для земли.

А удобрения тогда ценились очень высоко, ведь от урожая зависел достаток и выживание людей.

Более того, ассенизаторы могли неплохо зарабатывать.

В книге писателя Михаила Салтыкова-Щедрина есть забавная цитата, которая показывает, что «золотари» получали приличные деньги за свою тяжелую и неприятную работу.

Они были весьма востребованы, ведь без них города превратились бы в рассадники болезней и грязи, сообщает Вечерняя Москва.

Как работали золотари?

Ассенизаторы ездили по ночам на специальных обозах с бочками. Они наполняли их отходами из выгребных ям с помощью больших ковшей, пишет Рамблер.

Ночью работать было удобнее — запах меньше беспокоил людей, и улицы были пустынны. Затем содержимое везли далеко за город, чтобы не загрязнять жилые территории.

Сегодня профессия ассенизатора изменилась, появились современные очистительные системы и канализация. А в те времена это был тяжелый труд, который требовал немалой силы и выдержки.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
