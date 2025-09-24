Городовой / Город / Сезонная напасть: школы и детсады Петербурга закрывают двери перед гриппом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Сезонная напасть: школы и детсады Петербурга закрывают двери перед гриппом

Опубликовано: 24 сентября 2025 10:30
Грипп в Петербурге
Сезонная напасть: школы и детсады Петербурга закрывают двери перед гриппом
globallookpress/Bulkin Sergey

Как холод и отключенные батареи усиливают эпидемию в городе.

В Петербурге учебный процесс в 22 школьных классах и двух группах детских садов приостановлен из-за вспышек гриппа и ОРВИ.

Как пишет "Фонтанка", на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на внушительные 86,3%.

«У нас вторую неделю учебного года повыкосило полкласса. У многих нюх пропал, на всем лепят ОРВИ», — отмечают обеспокоенные петербуржцы.

Многие горожане отмечают, что подъем заболеваемости начался раньше, чем предполагалось:

«Проснулись, он уже как 2 недели идет», — жалуются горожане.

«А без отопления он усилится, т.к. включают его после недели холодов и то не всем, каждый год входим в отопительный сезон с соплями».

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще