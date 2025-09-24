Сезонная напасть: школы и детсады Петербурга закрывают двери перед гриппом

В Петербурге учебный процесс в 22 школьных классах и двух группах детских садов приостановлен из-за вспышек гриппа и ОРВИ.
Как пишет "Фонтанка", на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на внушительные 86,3%.
«У нас вторую неделю учебного года повыкосило полкласса. У многих нюх пропал, на всем лепят ОРВИ», — отмечают обеспокоенные петербуржцы.
Многие горожане отмечают, что подъем заболеваемости начался раньше, чем предполагалось:
«Проснулись, он уже как 2 недели идет», — жалуются горожане.
«А без отопления он усилится, т.к. включают его после недели холодов и то не всем, каждый год входим в отопительный сезон с соплями».