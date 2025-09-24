Городовой / Общество / Тысяча рублей вместо 400: почему реальные пенсии россиян не успевают за инфляцией
Тысяча рублей вместо 400: почему реальные пенсии россиян не успевают за инфляцией

Опубликовано: 24 сентября 2025 12:00
пенсии съедает инфляция
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Рост есть, но покупательная способность падает.

Средняя назначенная пенсия в России, по данным Соцфонда, достигла 23,5 тысячи рублей.

Как пишет ТАСС, с начала года выплаты увеличились всего на 350–400 рублей.

Цены растут быстрее пенсий

К концу июля инфляция с начала года составила 4,5%. Для сохранения прежнего уровня жизни пенсии должны были вырасти как минимум на тысячу рублей.

Все из-за того, что выплаты корректируются только в начале года по уровню инфляции предыдущего года. Это фактически приводит к уменьшению реальной ценности пенсий.

Ситуация может измениться с 2026 года. Планируется переход на двухэтапную индексацию: с 1 февраля — по уровню инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Соцфонда.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
