Тысяча рублей вместо 400: почему реальные пенсии россиян не успевают за инфляцией

Средняя назначенная пенсия в России, по данным Соцфонда, достигла 23,5 тысячи рублей.
Как пишет ТАСС, с начала года выплаты увеличились всего на 350–400 рублей.
Цены растут быстрее пенсий
К концу июля инфляция с начала года составила 4,5%. Для сохранения прежнего уровня жизни пенсии должны были вырасти как минимум на тысячу рублей.
Все из-за того, что выплаты корректируются только в начале года по уровню инфляции предыдущего года. Это фактически приводит к уменьшению реальной ценности пенсий.
Ситуация может измениться с 2026 года. Планируется переход на двухэтапную индексацию: с 1 февраля — по уровню инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от доходов Соцфонда.