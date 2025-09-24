«Уронить автомобиль на дно колейной ямы»: как не потерять управление в осенний дождь

Как подготовить машину к межсезонью.

Сезон дождей, низкое солнце и скользкое дорожное покрытие делают осенние поездки особенно напряженными. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал порталу «Городовой», как подготовить автомобиль к этому периоду и почему осенние дороги могут быть так опасны.

«Жировой слой» на лобовом стекле: невидимая угроза

Главная проблема осени — сезон дождей.

«Мы все лето ездили по дорогам, почти не пользовались стеклоомывающими жидкостями, поэтому у нас на лобовом стекле накопился огромный толстый жировой слой органики, комаров и мошки…», — отмечает эксперт.

Этот слой, даже если он не виден, при дожде создает эффект «жирного пятна», ухудшая видимость. Решение простое:

«Тщательно промыть какими-то мыльными растворами лобовое стекло или даже протереть его спиртом».

Блики солнца: «Мы двигаемся, а солнце может бликовать…»

Начало осени характеризуется низким положением солнца, особенно в утренний и вечерний час пик.

«Мы натыкаемся на ситуацию, когда мы двигаемся, а солнце может бликовать через лобовое стекло», — предупреждает Попов.

В таких условиях крайне важно обеспечить максимальную видимость автомобиля.

«Нужно добиться того, чтобы все внешние световые приборы работали и работали хорошо», — советует эксперт.

Ближний свет фар, габаритные огни — все это поможет обозначить машину на дороге, когда ослепленный водитель может вас не заметить.

Аквапланирование: «автомобиль всплывает…»

В дождливую погоду на дороге часто образуются колеи с «стоячей водой». При наезде на такую воду на скорости возникает явление «аквапланирование».

«В результате действия водяного клина автомобиль всплывает, и начинается процесс, который называется аквапланирование, то есть автомобиль не касается дороги. Управляемость автомобиля потеряна…», — объясняет эксперт.

Главное в такой ситуации — не паниковать.

«Нужно четко понимать, что нужно в этот момент делать. В этот момент нужно убрать ногу с педали газа, уронить, в общем-то, автомобиль на дно колейной ямы», — дает совет Попов.

Сцепление и торможение: «коэффициент сцепления с дорогой в два раза меньше»

Даже без «стоячей воды», просто мокрая дорога снижает коэффициент сцепления с дорогой примерно вдвое.

«То есть не 0,7-0,8, а 0,4», — уточняет эксперт.

Это означает, что тормозные пути становятся длиннее, а боковое сцепление хуже, что увеличивает риск заноса, особенно при входе в повороты.

Подготовка к зиме: «период дальней подготовки к зиме»

Осень — это не только дожди, но и подготовка к зиме. Эксперт рекомендует проверить состояние зимних колес, а если их нет — «быстренько, стремительно их покупать, пока цена на них не подпрыгнула».

Также уже в конце сентября стоит начать «подливать незамерзающие жидкости», чтобы легкий ночной минус не повредил систему омывания лобового стекла.