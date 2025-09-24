Гоголь, Пушкин и Достоевский: кто «затерялся» на мозаиках петербургской «Спасской»

В петербургской подземке, помимо привычных переходов и вестибюлей, скрываются настоящие сокровища.
Одна из станций метро, «Спасская», смело может называться «литературной гостиной», где оживают образы великих русских писателей и их персонажей.
Мозаичный мир Сенной площади
Вестибюль станции «Спасская», названной в честь утраченной святыни, украшают пять огромных мозаичных панно.
Созданные из двух тонн смальты за год кропотливого труда художников, они переносят нас на Сенную площадь XIX века, воссоздавая ее атмосферу с невероятной детализацией.
Как пишет пресс-служба городского комитета по транспорту, среди торговцев и горожан, изображенных на мозаиках, можно найти настоящие литературные жемчужины.
Встреча с классиками
Присмотревшись к деталям, посетители станции обнаружат:
- Николая Гоголя: он изображен вторым слева на втором панно.
- Александра Пушкина: его можно найти пятым по счету, за женщиной в желтом платке.
- Льва Толстого и Федора Достоевского: эти титаны русской литературы также затерялись среди толпы.
Герои книг оживают
Но панно — это не только портреты писателей. Здесь предстают и их знаменитые герои:
- Родион Раскольников, вернувшийся с каторги, и «поправившаяся» Соня Мармеладова, которой он помогает носить ящики.
- Рядом с ними можно увидеть Рогожина и Настасью Филипповну.
Личные послания от художника
Автор проекта, Александр Быстров, и его команда оставили на мозаиках не только литературных персонажей, но и свои «автографы».
В центре одного из панно художник изобразил свою жену; на самом правом панно притаился его кот. Где-то среди 27 бородатых мужчин спрятан и сам автор, приглашая внимательных зрителей к настоящему квесту.
Эта монументальная работа — не просто украшение станции. Это дань уважения русской литературе и художественной традиции, в частности, стилистике и духу работ Василия Сурикова.
«Спасская» превратилась в уникальный музей под землей, где каждый может совершить литературное путешествие, не выходя из метро.