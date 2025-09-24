Городовой / Город / Гоголь, Пушкин и Достоевский: кто «затерялся» на мозаиках петербургской «Спасской»
Гоголь, Пушкин и Достоевский: кто «затерялся» на мозаиках петербургской «Спасской»

Опубликовано: 24 сентября 2025 11:30
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Это настоящий портал в литературное прошлое.

В петербургской подземке, помимо привычных переходов и вестибюлей, скрываются настоящие сокровища.

Одна из станций метро, «Спасская», смело может называться «литературной гостиной», где оживают образы великих русских писателей и их персонажей.

Мозаичный мир Сенной площади

Вестибюль станции «Спасская», названной в честь утраченной святыни, украшают пять огромных мозаичных панно.

Созданные из двух тонн смальты за год кропотливого труда художников, они переносят нас на Сенную площадь XIX века, воссоздавая ее атмосферу с невероятной детализацией.

Как пишет пресс-служба городского комитета по транспорту, среди торговцев и горожан, изображенных на мозаиках, можно найти настоящие литературные жемчужины.

Встреча с классиками

Присмотревшись к деталям, посетители станции обнаружат:

  • Николая Гоголя: он изображен вторым слева на втором панно.
  • Александра Пушкина: его можно найти пятым по счету, за женщиной в желтом платке.
  • Льва Толстого и Федора Достоевского: эти титаны русской литературы также затерялись среди толпы.

Герои книг оживают

Но панно — это не только портреты писателей. Здесь предстают и их знаменитые герои:

  • Родион Раскольников, вернувшийся с каторги, и «поправившаяся» Соня Мармеладова, которой он помогает носить ящики.
  • Рядом с ними можно увидеть Рогожина и Настасью Филипповну.

Личные послания от художника

Автор проекта, Александр Быстров, и его команда оставили на мозаиках не только литературных персонажей, но и свои «автографы».

В центре одного из панно художник изобразил свою жену; на самом правом панно притаился его кот. Где-то среди 27 бородатых мужчин спрятан и сам автор, приглашая внимательных зрителей к настоящему квесту.

Эта монументальная работа — не просто украшение станции. Это дань уважения русской литературе и художественной традиции, в частности, стилистике и духу работ Василия Сурикова.

«Спасская» превратилась в уникальный музей под землей, где каждый может совершить литературное путешествие, не выходя из метро.

Автор:
Ксения Пронина
