Городовой / Город / «Постоянный код» вместо QR: метро Петербурга ищет выход из цифрового паралича
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Постоянный код» вместо QR: метро Петербурга ищет выход из цифрового паралича

Опубликовано: 24 сентября 2025 12:30
Метро Санкт-Петербурга
«Постоянный код» вместо QR: метро Петербурга ищет выход из цифрового паралича
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Недавний сбой в работе турникетов на всех станциях метро привел к многочасовым очередям и хаосу. Этот инцидент стал поводом для разработки новых сценариев действий.

Петербургский метрополитен совместно с «Организатором перевозок» планирует доработать инструкции и сценарии действий при любых неполадках системы до 31 октября 2025 года.

Об этом сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале.

QR-код «не генерируется»

Депутат считает, что необходим «дополнительный механизм, например, постоянный код, который будет действовать в случае нестабильного интернета или сбоя системы».

К худшему готовы

Главное нововведение — метрополитен уже предусмотрел возможность организации «свободного прохода пассажиров при сбоях».

Это означает, что в случае повторения подобных ситуаций, двери турникетов будут открыты, чтобы избежать давки и длительного ожидания.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще