«Постоянный код» вместо QR: метро Петербурга ищет выход из цифрового паралича

Петербургский метрополитен совместно с «Организатором перевозок» планирует доработать инструкции и сценарии действий при любых неполадках системы до 31 октября 2025 года.
Об этом сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале.
QR-код «не генерируется»
Депутат считает, что необходим «дополнительный механизм, например, постоянный код, который будет действовать в случае нестабильного интернета или сбоя системы».
К худшему готовы
Главное нововведение — метрополитен уже предусмотрел возможность организации «свободного прохода пассажиров при сбоях».
Это означает, что в случае повторения подобных ситуаций, двери турникетов будут открыты, чтобы избежать давки и длительного ожидания.