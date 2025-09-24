Городовой / Общество / Какой ЗАГС в Петербурге самый красивый? Отвечает архитектурный фотограф
Какой ЗАГС в Петербурге самый красивый? Отвечает архитектурный фотограф

Опубликовано: 24 сентября 2025 08:30
ЗАГС
Какой ЗАГС в Петербурге самый красивый? Отвечает архитектурный фотограф
Фото: Городовой.ру

Многие едут в Северную столицу, чтобы сыграть свадьбу.

В Петербурге сами ЗАГСы выглядят как дворцы — и это не фигура речи. Брак здесь можно зарегистрировать в особняке с лепниной, в усадьбе XVIII века или в доме с историей. «Городовому» рассказала об этом архитектурный фотограф и дизайнер Любовь Черник, автор проекта «Архитектура петербургского настроения».

По её словам, самый эффектный — Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной: бывший дом великого князя Андрея Владимировича с прекрасно сохранившимися интерьерами.

Он, кстати, первый в СССР Дворец бракосочетания (открыт в 1959 году). На равных с ним в рейтинге — ЗАГС на Фурштадской: ещё до революции это был особняк предпринимателя Варгунина.

Не менее атмосферный — ЗАГС Кировского района в усадьбе Воронцовой-Дашковой. Дом XVIII века стоит на Петергофской дороге и по форме напоминает подкову, «на счастье». Из неожиданного — ЗАГС в Выборге: здание в стиле северного модерна, которое когда-то строилось для полиции, а сегодня работает как бракосочетательный зал.

А вот Дом Струкова в Петергофе, считавшийся раньше одним из самых зрелищных, больше не принимает свадьбы — его передали Ломоносовскому краеведческому музею и готовят к реставрации.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
